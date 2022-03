Kevin Mier sigue creciendo en su nivel: razones y ayudas del grupo

Con cinco atajadas, 16 pases completados, 11 pases largos completados y un buen promedio en líneas generales desde su posición, Kevin Mier se destacó como una de las figuras de Atlético Nacional, en el triunfo 2-1 sobre Santa Fe, que tiene al equipo parcialmente en el liderato con 27 puntos, quedando muy cerca de la clasificación.

El golero barranqueño remarcó que “hubo dos jugadas muy complicadas, me pude posicionar bien y sacar la pelota. En cuanto al juego con los pies, es una de las virtudes más importantes que tengo, mi formación en Atlético Nacional me ha servido para reforzarla, desde divisiones menores trato de salir con la pelota y en los entrenamientos sigo con esta virtud que debo reforzarla más”.



En cuanto a la ausencia de Felipe Aguilar en la zaga y si ha condicionado el rendimiento del equipo en ese sector del campo, Mier opinó que “lo que nos transmite Felipe Aguilar en defensa es liderazgo, pero no me siento vulnerable con su ausencia. Contamos con compañeros con mucha capacidad, se entrenan al máximo y eso es lo que compartimos cada día, tener mucha comunicación, transmitir la confianza entre todos para que el equipo crezca”.



Finalmente, Kevin expresó que “con el pasar de los partidos, vamos tomando esa confianza. Siempre estoy abierto para escuchar los consejos de mis compañeros, sé que sirve para mi crecimiento y lo que viene de ahora en adelante. Todo trato de escucharlos, tomarlos y aplicarlos”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8