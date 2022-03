Gamero reveló anhelados regresos en Millos y opinó de Uribe-Giraldo

Este miércoles termina la fecha 13 de la Liga BetPlay 2022-I con el duelo entre Millonarios, que perdió la punta del campeonato tras la victoria de Nacional, y Junior de Barranquilla.



Duelo más que interesante en El Campín con objetivos distintos: el cuadro capitalino querrá recuperar el primer lugar y dejar prácticamente sentenciada su clasificación a las finales, el conjunto rojiblanco debe sumar para acentuarse en el grupo de los ocho (parcialmente es octavo).

Justamente sobre este duelo, el entrenador Alberto Gamero dio claridad en rueda de prensa respecto a las novedades del equipo, el regreso de Daniel Giraldo y Fernando Uribe a Bogotá y los aspectos a tener en cuenta del rival.





Derrota en el Atanasio contra el DIM - De Medellín salvo que me parece hicimos muchas cosas buenas: cuando tienes casi un 75% de posesión de balón, cuando creamos las opciones que creamos, cuando Medellín nos llegó si mucho tres veces. En el contexto del juego, me parece que hicimos cosas muy buenas, cometimos errores y por eso perdimos, pero vi cosas buenas. Estando once contra once jugamos mano a mano, con el hombre de más sometimos al Medellín y prácticamente jugamos en la mitad de la cancha. Me gustó la personalidad y que el equipo no se desesperó en tirar pelotazos



Cómo enfrentar al Junior - Es un equipo que si bien es cierto de visitante no ha sacado buenos resultados, por los costados es muy fuerte con los jugadores que pongan. No podemos pensar que vana venir a hacer el mismo partido que contra Pasto, que contra Tolima en Ibagué. Debemos hacer nuestro trabajo, nuestra tarea. Hoy estamos de segundos y debemos ganar para volvernos a meter de primeros y estar cerca de la clasificación... Para el partido de mañana se necesita tranquilidad, pausa, no lentitud. No es atacar por atacar, hay que circular el balón, tener la posesión, tenencias largas, jugar en campo contrario. Lo estamos aprendiendo y debemos estar pendientes de los contragolpes porque tienen jugadores veloces. No creo que hagan presión alota, será más un bloque medio bajo. Es de mucho cuidado y Junior siempre ha sido un equipo grande que sabe cómo jugar estos partidos.



Presión vs motivación - No es una presión, al contrario es una motivación más que tenemos. No dependemos de nadie para llegar al primer lugar nuevamente y eso te debe motivar cuando entras a la cancha. Ganando somos primeros. Presión acá siempre va a haber, lo que toca hacer es cambiarla por una motivación. Junior va a tener la presión de sacar un resultado para permanecer dentro de los ocho. No va a ser un partido fácil, Junior va a querer permanecer dentro de los ocho, ahora está octavo.



Regreso de Andrés Felipe Román - Hemos tratado de no mover tanto al equipo. Mucho más esta semana que ha sido larga. Ya entra a la concentración Román, que hace dos semanas ya estaba haciendo su trabajo de campo. Esta semana nos sirvió para que él entrenara con el grupo, ya entra en la convocatoria. También están los jugadores que han venido alternando como el caso de (Juan Camilo) García, aunque sé que llevo 20 jugadores y toca mandar dos a la tribuna. Quiere que el grupo esté unido y convencido de que la unión hace la fuerza. A medida que tengamos el grupo bien, la motivación así será.

Presencia o ausencia de Álvaro Montero - Supuestamente la Selección, después del partido, tiene un vuelo charter a Colombia. Esperemos que lleguen. Tenemos la gran tranquilidad de que es arquero, pero no tenemos la certeza de si va a jugar o no. Por eso diego, tenemos la tranquilidad de que no corre, tapa. El problema es que alcance a venir. Si lo hace y está bien, va a jugar. Igual me parece que el trabajo que hizo Moreno el partido pasado fue bueno.



Situación médica de Omar Bertel y Kliver Moreno - Lo de Bertel, viene de una lesión y la semana pasada hizo unos trabajos de campo, pero no soportó una pequeña molestia. Queremos que se tome todo el tiempo, aún nos faltan ocho partidos y seis más de los cuadrangulares. Que esté bien, no que entre, se lesione, entre y así. Kliver es un jugador que la semana pasada nos lo entregó el departamento médico y ya empezó a hacer trabajos de espacio reducido, definición, ejercicios técnicos-tácticos. Fútbol aún no está autorizado a hacer. Nos vamos a demorar un ratico más con él, no tenemos prisa. Queremos que cuando entre, lo haga bien.



La vuelta de Fernando Uribe y Daniel Giraldo - Uribe viene de una lesión, no sé si venga. Giraldo me imagino lo pondrán acá porque tiene huella de altura, jugo acá. Giraldo cuando se acomoda con Didier o Cabrera tiene dos funciones diferentes. Con uno tiene más salida, con el otro menos. Vamos a ver eso. Es un jugador que le gusta pisar área, ir al frente, sacar el equipo del fondo. Uribe ya sabemos todos que es un jugador que te hace goles, pivotea, te entra en el circuito de juego. Aunque en Junior no ha despegdo, es importante para ellos. Yo les dije (a Uribe y Giraldo) que no es fácil llegar a un equipo estructurado y armado para ser titulares. Ahorita están en esa tarea de entrenar lo mejor posible y esperar la posibilidad.



Sector izquierdo con Elcis Perlaza y Andrés Murillo - Con Perlaza pensamos que ganamos posesión de balón. Es un lateral que con perfil cambiado tiene el juego interior claro, perdemos de pronto velocidad para llegar a linea de fondo. Aunque Perlaza cuando va por fuera, va y viene. Entiende cuando hacemos fútbol interior, como Román. Esperemos que ganemos eso. Además es una posibilitad para tener a Murillo como central, me gusta tener lo en su pefil y que esté ahí junto a Llinás dando inicio de juego.