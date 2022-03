‘Debemos de superar esto lo más rápido posible’: Didier Pino

América de Cali sigue sin levantar cabeza y sumó una nueva derrota en la liga contra Deportes Tolima con resultado de 1-0 en Ibagué por la fecha 13 del torneo. Posterior al juego el volante Didier Pino, analizó la derrota del equipo y las sensaciones con las que terminó el grupo.

“En la primera parte lo sufrimos, creo que decidimos mal a la hora de jugar y de plantear nuestra idea de juego; nos faltó personalidad y carácter, decidimos mal y creo que más que por lo que hizo Tolima, nosotros dejamos de hacer muchas cosas, ya en la segunda parte el equipo hizo lo que tenía que hacer, lastimosamente no nos alcanzó y queda uno con ese sin sabor de que uno se da cuenta que se pueden hacer las cosas, lo que trabajamos y entrenamos, esto nos ayudará a seguir creciendo”.



Le pidió disculpas a la hinchada y al técnico Osorio por la presentación del equipo: “aprovecho para pedir disculpas a la gente, al profe también donde él tiene una idea de juego muy buena para nosotros, al final nosotros dentro del campo somo los que decidimos, estamos decidiendo muy mal, para la segunda parte intentamos y nos dimos cuenta de que podíamos hacer cosas buenas, pero no nos alcanzó”.



Habló de que deben superar el momento rápidamente y sobre el compromiso contra Millonarios el próximo fin de semana: “debemos de superar esto lo más rápido posible, fue bastante complejo para nosotros hoy, sobre todo en la primera parte, no es fácil ya que estamos es una situación bastante compleja, tenemos que pasar la página; obviamente también siendo muy autocríticos porque venimos cometiendo bastantes errores individuales, los goles que nos han hecho han sido más por nosotros que por virtud del rival. Debemos pensar ya en Millonarios donde va a ser un partido decisivo para nosotros y si o si, tenemos que conseguir una victoria en nuestra casa”.



