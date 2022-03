Osorio abre la puerta de salida: 'Estoy dispuesto a irme del América'

América de Cali cayó derrotado por la mínima diferencia 1-0 contra el Deportes Tolima por la fecha 13 de la Liga I-2022, en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El cuadró escarlata no tuvo su mejor presentación y sumó su tercera caída en línea. El técnico Juan Carlos Osorio analizó el partido de sus dirigidos.



“En el primer tiempo sufrimos un poco las transiciones rápidas del rival, en el segundo tiempo de acuerdo a lo que se planteó, el equipo tuvo tal vez uno de los mejores segundos tiempos. Previo al juego mencioné que enfrentábamos al proyecto deportivo más exitoso de los últimos años”.

Resaltó el trabajo de su colega Hernán Torres: “enfrentamos a uno de los mejores directores técnicos que hay en Colombia, Hernán Torres, lo conozco muy bien, tuve la posibilidad-oportunidad de estar con él en la Selección Colombia en algún momentos, él destacándose, yo no y creo que hoy la diferencia la hicieron en transiciones de defensa a ataque, porque creo que con volantes centrales como Brayan, en ningún momento nos completaron 10 pases en campo nuestro”.



También destacó a sus dirigidos: “siento un orgullo inmenso por mis jugadores, porque jugando con una defensa de tres donde Brayan Medina completa su tercer partido como profesional y Eber Moreno es su partido 10 en primera división, se comportaron muy bien en el segundo tiempo, siempre encontramos identificar ante ese primer reparto defensivo de ellos el hombre libre y a partir de allí cuando jugamos a dos intensiones el equipo fue superior en el juego”.



Seguidamente añadió: “desafortunadamente no pudimos concretar las opciones que tuvimos, pero creo que el segundo tiempo fue un ejemplo grande, para nuestros jugadores de que si puede jugar iniciando y saliendo, encontrando y fijando, compensando e identificando a los poseedores y posibles receptores, entonces el equipo en el segundo tiempo fue muy superior al rival”.



Por último le envió un particular mensaje a la hinchada y abre la puerta de salida: "Al hincha hay que decirle la verdad, de parte mía mientras esté daré mi 100% y el día que los que tomen decisiones aquí consideren lo contrario, estoy dispuesto a irme de América, porque lo más importante es que el equipo clasifique y ya será decisión de otras personas. Mientras que yo esté estaré trabajando y tratando de que el equipo juegue como lo hizo en el segundo tiempo y el día que no esté hacerle fuerza, para que le vaya muy bien, que pueda clasificar dentro los finalistas”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15