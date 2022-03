‘Es muy importante irme afianzando en el equipo’: Enrique Camargo

Deportivo Cali volvió a tomar un nuevo respiro este domingo, al vencer 2-1 a Cortuluá por la fecha 13 de la Liga I-2022, resultado que le sirve de mucho en lo anímico al equipo para recuperar la confianza, ahora que vienen restos muy importantes como la fase de grupos de la Copa Libertadores. Enrique Camargo, volante de primera línea de los azucareros, analizó el compromiso contra el equipo corazón.

“Muy contento por la confianza que me ha brindado el profesor, siento que la he sabido aprovechar y vamos partido a partido, acoplándonos con lo que quiere el profe… Siento que pudimos generar más opciones de gol en el partido, uno como futbolista no se conforma con el resultado después de ir ganando con un 2 a 0, lastimosamente no las concretamos bien, pero siempre buscábamos darle la frescura al partido de marcar otro gol y estar más tranquilos”.



Fue interrogado sobre la confianza recibida y por los restos que se vienen en los próximos días: “es muy importante irme afianzando en el equipo poco a poco, respecto a la confianza ha sido muy importante, seguimos trabajando para poder mejorar, y por la Copa Libertadores, es lo que todos los jugadores soñamos, donde juegan los mejores de cada país y estamos con la convicción de que vamos por todo y de enfrentar a cada rival mano a mano”.



Habló del respaldo recibido por los compañeros: “pienso que a medida de los partidos uno como jugador va adquiriendo esa confianza que genera el juego y poco a poco me voy soltando, teniendo mucha más confianza, también el equipo me ha respaldado muy bien, me he sentido muy cómodo y contento por lo que vengo haciendo”.



También recalcó que siguen con la esperanza de entrar al grupo de los 8: “siento que el trabajo que ha hecho el equipo ha sido muy bueno, lastimosamente no se nos han dado los resultados y a medida que estemos en la liga vamos a ir peleando, sumando puntos y buscando la posibilidad de entrar a los ocho”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15