‘Nacional nunca se esconde, queremos buscar un triunfo’: Cabal

Tras ser una de las revelaciones en la época de Juan Carlos Osorio por allá en el 2019, Juan David Cabal no ha podido consolidarse en Atlético Nacional. El zaguero de perfil izquierdo, quien también puede ser lateral, superó las lesiones, se encuentra más fuerte y confía en ser una pieza clave para Alejandro Restrepo en este campeonato 2022.

"Este semestre queremos iniciar y terminar de la mejor manera, con los nuevos jugadores hemos tenido una riqueza, queremos hacer un gran trabajo. Estoy trabajando como defensa central, aprendo de todos y buscaré mejorar tanto como central, como lateral izquierdo. Con Francisco Maturana y Pacho Nájera he conversado mucho, me ayudan a crecer y mejorar, me aconsejan y con su sabiduría espero seguir creciendo en mi carrera", remarcó Cabal.



Además, el jugador aclaró que "siempre he jugado como central, es mi posición natural. Luego he venido desarrollando la función de lateral. El fútbol colombiano es exigente, yo busco seguir aprendiendo y creciendo cada día. Me siento muy fuerte, siento que tener el perfil zurdo natural es una gran ventaja. Día a día me esfuerzo al máximo, tenemos muchos retos, muchas ilusiones y estamos trabajando de la mejor manera. Físicamente estoy al 100 por ciento".



En cuanto a este primer partido contra Cortuluá, Juan David remarcó que "debemos salir a proponer, sabemos que Cortuluá es uno de los recién ascendidos. Nacional nunca se esconde, queremos buscar un triunfo para comenzar de la mejor manera el campeonato. Por algo estoy acá, siempre hay cosas por mejorar. Tengo ese buen trabajo con los pies, para dar pases cruzados y filtrados, todos los días lo trabajo de la mejor manera".



Finalmente, el jugador volvió a remarcar su posición natural y roles que puede desempeñar en el campo de juego. "No creo que sea necesidad en moverme de lateral a central, el profesor me conoce desde la sub 20, vio mis cualidades y por eso me emplea en esa función del campo. Mi posición natural fue de central por izquierda, pero no me complico si debo jugar como lateral por izquierda. Yo debo estar preparado para lo que me quiera emplear el cuerpo técnico".





