La mejoría de Emerson Batalla se confirmó en el debut contra Envigado

Considerado el mejor jugador del partido, Emerson Batalla marcó el gol del triunfo al minuto 38 y fue uno de los más destacados a la hora de profundizar por las bandas. En cuanto a la mejoría en su rendimiento mencionó: “Es el trabajo que se hace día a día, trabajar en silencio, todo pasa por una buena razón si te salen las cosas bien o si te salen mal, enfocado en el mismo objetivo siguiendo las instrucciones del míster (Osorio) que siempre me ha apoyado y gracias a Dios he mejorado mucho, espero seguir así por este camino”

También habló de cómo ha trabajado ese tema mental para lograr un buen rendimiento: “Creo que todo se debe al trabajo de uno, siempre trato de tener la mente bien puesta, los pies sobre la tierra, no dejarme llevar por los malos comentarios ni por los buenos, siempre trato de seguir haciendo lo mismo, trabajándome siempre al 100% en la semana es lo que me lleva a poder disputar los partidos los fines de semana y creo que hoy fue una buena noche para mí y para todo el grupo”.



Por último, sobre la indicaciones que le dio el técnico Juan Carlos Osorio para este compromiso y el por qué cambió de número de dorsal, explicó: “Hice lo que siempre me pide el profe, que es tratar de siempre de ganar mis duelos, proteger siempre el balón, dar la disputa, no perder el balón en tercio medio y en el último ser muy decisivo. Creo que hoy fue una buena oportunidad para demostrar eso y lo de cambio de dorsal fue porque Portilla (Juan) me hizo la solicitud, que quería cambiar el número con que venía y se lo facilité”.





Corresponsal Futbolred Cali