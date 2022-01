El 'rompecabezas' de Junior ¿Cómo formará Juan Cruz con el tiburón?

Llegó la hora del debut para Junior de Barranquilla en este 2022, buscando apuntarle por lo alto a la Liga y próximamente, a la Copa Sudamericana. La llegada de los refuerzos para el cuadro tiburón son tan solo un golpe sobre la mesa, de los muchos que quiere dar el elenco rojiblanco, buscando llenar las expectativas, teniendo en cuenta que se perfilan como uno de los clubes favoritos para lograr.



Obligación o no, los de Juan Cruz deberán saber manejar la presión que hay ya, sin siquiera pisar la cancha del Metropolitano, teniendo en cuenta que el banquillo, la camiseta y afición del Junior, dicen, es de las que más presión genera en el fútbol colombiano. Incluso, por encima de los denominados los más grandes del país.



El mercado ya lo rompieron, con los nombres de Daniel Giraldo, Fernando Uribe, Ómar Albornoz, Yesus Cabrera y Nilson Castrillón. No contentos con eso, dieron y pusieron la cereza en el postre, que vale por triple, incluso, mucho más para los aficionados del cuadro barranquillero. El retorno de Miguel Ángel Borja lo deja, para muchos, como el mejor refuerzo de la Liga para el 2022, encima de la llegada de Giovanni Moreno. Y es que el recuerdo del atacante está fresco, no pasaron más de seis meses para que se diera su retorno al club del que es hincha confeso.



Las alternativas están, ahora, la cuestión es cómo será el planteamiento del técnico de Junior, teniendo en cuenta los nuevos y los que se fueron. Se plantean muchas posibles formaciones, pero, hay uno de los llegados que puede ser el eje del equipo, teniendo en cuenta lo que hizo con América.

En la etapa con América, al que sacó campeón, se recuerda la presión alta, buscando obligar al error de su rival, con jugadores incisivos en ese momento como Duván Vergara y Santiago Moreno, con el comando de un jugador como Adrián Ramos. Pero, hay uno que está hoy en Junior y era fundamental para el argentino en el esquema.



Es el caso de Yesus Cabrera, que es conocido para Juan Cruz, pues lo tuvo en América y fue uno de los más destacados, teniendo un rol fundamental, no solo por tener la capacidad de generar juego, sino que está en las facultades de lograr grandes recorridos, volviéndose fácilmente un mixto, aportando también en el equilibrio y fase defensiva. Con los escarlatas y Cruz Real, tuvo un total de 28 partidos entre 2020 y 2021.

La salida de Ditta deja un lugar para disputarse entre Mera, Rosero y Arias, siendo el primero el más opcionado.



Esa sería la gran novedad en la zona defensiva, teniendo en cuenta que el otro central se perfila a ser Homer Martínez (que puede llegar a jugar como volante central, por su polivalencia).. La duda radicaría en si es Castrillón o Viafara el lateral derecho. La zona de volantes es la llamada a tener grandes novedades, más enfocado al ataque.

Para la zona de volantes, hay bastantes opciones. Cabrera y Giraldo se perfilan para tener el ida y vuelta necesaria, dando opciones en ataque y defensa. Como cabeza de área, para ser un tercer volante, podría estar Moreno o Ángel.



Hay de dónde escoger en ataque, específicamente por la banda izquierda. Hinestroza se perfila como inicialista, teniendo en cuenta que Albornoz tiene aún fecha de sanción. La “pelea” (sana) en el área entre Borja y Uribe, parece decantarse para Miguel Ángel.



Recordando cuál era la idea de Cruz Real en América y las herramientas que posee hoy con Junior, puede llegar a formar con un 4-3-3, convirtiéndose en pasajes en 4-2-3-1. Se perfilan Viera; Castrillón, Martínez, Mera, Fuentes; Moreno, Giraldo, Cabrera; González, Hinestroza, Borja.

El camino del Junior empezará este sábado, cuando reciban en el Metropolitano a Patriotas, con la expectativa de lo que será y las variantes que pueda llegar a tener Junior al mando de Juan Cruz Real.