Jarlan quiere tener revancha en el segundo semestre con Nacional

Atlético Nacional arrancará su pretemporada el próximo miércoles 16 de junio bajo las ordenes de Alejandro Restrepo. Por ahora, los jugadores del plantel profesional siguen en vacaciones y serán evaluados para determinar quienes continúan o no en el equipo de cara al segundo semestre del 2021 donde afrontarán la Liga y la Copa Colombia.



Jarlan Barrera se encuentra descansando en Apartadó, Urabá antioqueño, donde habló con el medio ‘Urabá Deportivo’, resaltando la revancha que espera cobrar este semestre con los verdolagas.



“Estoy conociendo, paseando, acá en Urabá tengo la familia de mi pareja, es una tierra muy linda que me ha gustado mucho. Es la primera vez en Apartadó, hay muchos hinchas de Nacional. Me encontré con Yerson (Mosquera) es una gran persona, tiene su familia acá, charlamos un rato y pensando lo que viene en el segundo semestre”, indicó el volante samario.



En cuanto a los rumores que lo vinculan con América de Cali, equipo que tiene un porcentaje de sus derechos, Barrera enfatizó que “sigo en el equipo, me queda un año más de contrato y mi cabeza está en Atlético Nacional”.



Barrera se refirió a la llegada de Francisco Maturana y René Higuita al comité del fútbol, además de la vinculación de Alejandro Restrepo como técnico en propiedad. “Son insignias del club, (Francisco) Maturana e Higuita son muy importantes en Nacional, a Alejandro Restrepo lo conozco desde que llegué al club, es un gran trabajador y esperando que nos vaya muy bien a todos”.



En lo personal, el ex Junior remarcó que “tenemos como objetivos la Copa y la Liga, esperamos que esta sea la vencida, llevo tres campeonatos que no he conseguido nada y espero que esta sea mi revancha”.



Finalmente, opinó sobre la Selección Colombia y habló sobre su anhelo de vestir la camiseta ‘tricolor’. “Contento por los resultados en las Eliminatorias, fueron partidos muy bravos contra equipos de gran nivel, la Selección luchó hasta el final. En lo personal, siempre quisiera estar en la Selección Colombia, ojalá pueda lograr ese sueño”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8