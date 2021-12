¿Le hicieron el feo a Nacional? El '10' que querían y no llegará

El talentoso volante Daniel Mantilla ha sido de interés en varios grandes del fútbol colombiano y recientemente, tras descartarse su fichaje en Deportes Tolima, su nombre empezó a vincularse como opción en Atlético Nacional. Sin embargo, Patriotas (club dueño de su pase) habría recibido una oferta que no le gustó mucho y el negocio no prosperó.

La información fue entregada este domingo por el periodista Diego Rueda, quien aseguró que el club boyacense 'le bajó el dedo' a los verdolagas, en sus aspiraciones de fichar al '10', que viene de tener una destacada campaña con La Equidad. "Atlético Nacional realizó una oferta por escrito y muy interesante a Patriotas por el jugador Daniel Mantilla. No cumplió las expectativas del equipo de Tunja", aseguró.



Lo cierto es que Mantilla había sonado como refuerzo del Deportes Tolima en plena disputa de los cuadrangulares semifinales. El máximo accionista del pijao lo descartó diciendo que "lo de Daniel Mantilla no es cierto. A Patriotas le preguntamos hace unos meses y no se han vuelto a manifestar".



Y es que el bumangués de 25 años, quien está en plena luna de miel, ha interesado a varios equipos en Colombia y el exterior. En Liga Betplay se ha hablado de la posibilidad de llegar a Junior, Millonarios, Bucaramanga, Nacional y hasta el América.



Según dijo recientemente a Gol Caracol el directivo de Patriotas, César Guzmán, a Mantilla no le faltan 'novias' tanto en el FPC como en el fútbol internacional, y muchos de los interesados estaban disputado los cuadrangulares. Por ahora, su futuro no está muy claro.