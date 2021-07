Nacional goleó al Valledupar en el cierre de sus encuentros amistosos

Atlético Nacional goleó a Valledupar 7 a 1 en el cuarto y último juego amistoso de pretemporada previo al inicio de la Liga colombiana II-2021. Los verdolagas tuvieron mucho peso ofensivo, con Dorlan Pabón, Andrés Andrade y Jefferson Duque como principales figuras.

Tras enfrentar a Águilas Doradas, Jaguares de Córdoba y Envigado Fútbol Club, el turno este sábado 10 de julio era para Valledupar, en un juego amistoso donde se dio el regreso de Dorlan Pabón al fútbol colombiano en el estadio Atanasio Girardot.



Los verdolagas alinearon con Kevin Mier en el arco, en la defensa, Yerson Candelo como lateral derecho, Danovis Banguero de lateral izquierdo y la pareja de centrales; Felipe Aguilar y el argentino Emmanuel Olivera. En el medio, Sebastián Gómez junto a Bryan Rovira, más adelante Dorlan Pabón, como extremo derecho Alex Castro, extremo izquierdo Andrés Andrade y como único punta, Jefferson Duque.



Rápidamente, los locales se pusieron al frente del marcador con gol de Jefferson Duque, tras un centro de Dorlan Pabón. Sin mucha reacción de la zaga vallenata, Nacional aumentó el marcador. Esta vez en combinación entre el ‘Rifle’ Andrade con Duque fuera del área, luego el ‘10’ verde terminó la jugada con un remate rasante, lejos del alcance del golero rival.



Sobre el minuto 26, un pase en profundidad de Pabón para Candelo quién eludió a un rival haciéndole un ocho, terminó la jugada con pase atrás a Pabón que remata y la pelota pasó cerca del pórtico vallenato. Al minuto 31, descontó Valledupar con un buen golpe de cabeza.



Nacional no renunciaba al ataque y tras el minuto de hidratación seguía en busca del arco contrario. los verdes insistían con centros precisos de Pabón encontrando a Duque. Pero nuevamente el balón pasaba muy cerca.



Al minuto 38, llegó el tercero para Nacional, tras una presión de Sebastián Gómez, quien recuperó la pelota en la mitad del campo, elude a un rival, encontró a Duque en pared y luego remató de borde interno directo al ángulo, en un remate inatajable para el portero del Valledupar.



Pero el ímpetu de los verdolagas no se quedaba ahí, tres minutos después un penal a favor por mano de un defensa de Valledupar, Jefferson Duque cambia por gol el penalti. Ejecutando un remate a la derecha, con borde interno. El partido ya tornaba una goleada y faltaba un gol más para irse al descanso. Pero antes, hubo una unión entre Pabón y Andrade por la banda derecha. El ‘Rifle’ ganó en velocidad para asistir con balón cruzado por el área a Duque quién remató y por poco era el tercero en su cuenta personal, pero la pelota se fue desviada por centímetros.



En tiempo de descuento llegó el quinto gol, con pase de Andrade en profundidad para Jefferson Duque, quien enganchó, eludió al arquero y con el arco vacío definió a placer, poniendo el tercero en su cuenta personal.



En la etapa complementaria, el técnico Alejandro Restrepo puso un equipo nuevo para afrontar este partido. Nacional formó con David Agudelo en el arco, en defensa con línea de cuatro, en donde Jonathan Marulanda fue lateral derecho, por izquierda Jímer Fory, pareja de centrales Geisson Perea y Brayan Córdoba. En la zona de volantes Johan Hinestroza, Nelson Palacio, más adelante Yeison Guzmán. Como extremo derecho Hayen Palacios, por izquierda Tomás Ángel y como único delantero el uruguayo Jonatan Álvez.



El castigo seguía para la visita en el segundo tiempo, luego de una jugada donde Yeison Guzmán se escapó por la banda izquierda, el ex Envigado le envió un pase filtrado a Álvez, quien dentro del área remató la pelota con borde interno y tras desviarse el remate en un defensor, llegó el sexto gol para Nacional.



Sobre el final, llegó el séptimo gol por intermedio de Tomás Ángel, quien aprovechó un pase de Yeison Guzmán, y Tomás aprovechó la pelota dentro del área, para definir con pierna izquierda a un costado. De esta manera, los verdes quedaron listos para ultimar detalles en la última semana de pretemporada y afrontar la Liga II-2021 el próximo fin de semana.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8