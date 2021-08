'Este es un grupo que aprendió de los errores cometidos': Barrera

Atlético Nacional sigue trabajando pensando en el próximo juego de la Liga II-2021 contra Deportivo Cali, este sábado 7 de agosto desde las 5:30 de la tarde. Jarlan Barrera es una de las figuras del equipo y juego a juego ha venido brillando. Previo a este encuentro, el samario habló en conferencia de prensa sobre la importancia en seguir trabajando en grupo.

“Este es un grupo que aprendió de los errores cometidos en el pasado, sabemos lo que hay que hacer, lo que no y con el compromiso de hacer las cosas bien, de luchar en cada partido y conseguir los resultados que queremos. Aprendemos de errores, a ninguno le gusta que le hagan goles. La actitud tiene que ser desde el inicio del partido, buscando irnos por delante del marcador para controlar el juego y eso es lo que estamos buscando”, precisó.



Sobre las dificultades de los nuevos refuerzos en poder inscribirse para participar en la competencia, Jarlan precisó que “son nuestros compañeros, el estar compartiendo con muchos, entrenando con ellos, los estamos exigiendo, es una competencia sana que se muestra partido a partido, entrenamiento a entrenamiento. Nuestro mayor respaldo es demostrar cada vez que estamos en la cancha dar lo mejor”.



En cuanto al tema de Selección y sus posibilidades de haber sido citado al morfociclo de la próxima semana, Barrera expresó que “felicito a mis compañeros, muy merecido tienen de estar en la Selección Colombia. Tienen su potencial, en lo personal, quiero estar allá, hay que seguir trabajando para poder estar. Las críticas personales me la reservo, pero lo importante es seguir esforzándome para ganarme un lugar”.



Además, el jugador comentó sobre sus molestias cuando fue sustituido en el juego anterior contra Santa Fe. “Si hay alguna molestia, no lo veo nada grave. Hasta el momento no he tenido quejas, seguimos en la misma armonía, en la misma concentración en los entrenamientos, preparándonos para enfrentar a un gran equipo como Deportivo Cali”.



Finalmente, habló sobre el conjunto ‘azucarero’, un rival que pasa por un buen momento deportivo. “Cali es un equipo con un muy buen medio campo, con jugadores de jerarquía, cuentan con muy buenas sociedades. Tienen un gran potencial, nosotros debemos sostener la pelota, ganar los duelos ahí y no darles espacios porque son muy peligrosos”.



