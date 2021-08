Tras la clasificación a los octavos de final, Deportivo Independiente Medellín sigue con la intención de buscar el tricampeonato en la Copa Colombia, el poderoso sigue firme con los goles de Agustín Vuletich, quien sigue creyendo en el proyecto del equipo para este semestre.

“Después de tantos empates, no dudamos en nosotros, sabemos que estamos haciendo las cosas bien, nos enfocamos en lo malo solo para corregir, seguimos mejorando y buscando los resultados que todos queremos”, detalló el delantero quien acumula 11 goles con la camiseta poderosa.



“Fue un error que nos empataran tan rápido, cedimos metros y nos marcaron. Pero mi sensación es que contamos con un plantel muy maduro, con jugadores muy inteligentes. No dudamos en nosotros, queremos ir por el resultado en cada partido. En el fútbol colombiano es difícil marcar tres goles como lo conseguimos en este partido, quedamos satisfechos, pero no nos relajamos porque tenemos un partido muy difícil el domingo contra La Equidad y esperamos ganarlo”, añadió el jugador argentino.



Finalmente, Agustín indicó que “en la cancha fuimos muy honestos a lo que estamos trabajando, con el empate no nos desesperamos, retomamos lo que trabajamos al inicio del partido. Es importante seguir mejorando, ser profesionales y estar enfocados en lo que queremos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8