¿Al fin encontró equipo Teófilo Gutiérrez? Revelan su probable destino

Teófilo Gutiérrez se ha dejado ver en Cali, junto a ex figuras de la Selección Colombia como Mario Yepes e Iván Ramiro Córdoba. Pero todo parecía parte de un plan particular, no necesariamente la firma de un contrato.

Sin embargo, en las últimas horas hubo un cambio radical y esa visita acabó siendo para presentar exámenes médicos en el que equipo que, aparentemente, sería su próximo destino.



Según el periodista Diego Saviola, el jugador llegó a un acuerdo con los directivos para asegurar un contrato que estará mediado por una muy importante rebaja salarial, con respecto a lo que el jugador ganaba en Junior.



El atacante, de 36 años, hizo la aproximación con el club y habría obtenido la oportunidad, con lo cual el técnico Arias dispondrá de una nómina con muchas alternativas... y muchas obligaciones en materia de resultados.

🚨 Teo Gutiérrez será NUEVO JUGADOR del @AsoDeporCali. El jugador inisitió por el fichaje, bajó sus pretensiones salariales en un 90 %.



¡Mañana será anunciado oficialmente!



💣 de @diegosaviola10

Por ahora el jugador adelanta la etapa final de la recuperación de su último problema físico en Barranquilla.



Habrá que ver si esta vez el rumor es cierto y 'Teo' finalmente es confirmado como jugador del equipo azucarero este viernes, cuando se cierra el periodo de inscripciones de la Liga Betplay.