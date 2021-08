Gustavo Torres quiere volver al gol en partido con Once Caldas

América de Cali volverá a tener público este sábado (3:00 p.m.) en las graderías del Estadio Pascual Guerrero, después de 17 meses de puertas cerradas a raíz de la pandemia, y lo hará frente al Once Caldas.



La Alcaldía Municipal y el Comité Distrital de Fútbol determinaron que el aforo será de 6.770 aficionados en tres tribunas, excepto la de Oriental, en la que se realizan en la parte superior trabajos del Centro Empresarial de Negocios.

La derrota 1-0 frente a Envigado en la tercera fecha de la Liga BetPlay II-2021 dejó lecciones y uno de los jugadores que quiere regresar al gol es Gustavo Torres, así como lo hizo con su doblete en el 1-3 sobre Águilas Doradas en Rionegro.



Sobre lo que ha sido el desempeño del equipo, el atacante de La Cumbre dijo en 'La Banda Deportiva' que “muy bueno hasta ahora, sabemos el club donde estamos, la hinchada, mientras las cosas vayan de la mejor manera, consiguiendo resultados dentro del juego fácilmente vamos a tener a la hinchada de nuestro lado apoyándonos y esperemos hacer buenas presentaciones con resultados”.



En cuanto a los 6 puntos conseguido de 9 posibles, señaló: “Lastimosamente se nos fueron 3 puntos el partido pasado, pero sabíamos que podía pasar, estamos en una etapa del campeonato en la que si tenemos un margen de error que se tenga ahora, que podemos mejorar. De ahora en adelante hay que empezar a conseguir triunfos y consolidarnos en la tabla de posiciones”.



También habló de la confianza que le tiene el técnico Juan Carlos Osorio: “Indudablemente él es un baluarte muy importante para conmigo y con todos, porque no tiene preferencias, me ha dado la oportunidad de estar acá, en anteriores equipos también, ya conocemos, de mi parte solo queda darle buenos resultados, hacer buenas presentaciones con el equipo para que él se sienta orgulloso y retribuirle a esa confianza”.



Del compromiso de este sábado ante el Once Caldas, manifestó que “Once Caldas vendrá a hacer su partido, nosotros a ser un equipo incisivo, que desde el primer momento sale a buscar el encuentro, a jugar en campo contrario, Once es un equipo también físico, que tiene jugadores de buen pie, confiamos en el trabajo que venimos haciendo en la semana, de jugar en campo contrario, de atacar y que con el regreso de nuestra gente lograr un buen resultado que nos dé esa confianza para afianzarnos en la tabla de posiciones”.



Luego del amistoso del fin de semana en New Jersey, en el que venció 3-0 al Medellín, Juan Carlos Osorio tendrá nuevamente su plantel completo.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces