Nacional desperdició opciones sobre el final y empató: análisis

Atlético Nacional empató 1-1 con Independiente Santa Fe, en juego pendiente de la fecha 13 en la Liga BetPlay II-2022. Los verdolagas no lograron mantener la senda ganadora y aunque el punto es bueno para seguir sumando en la tabla, queda con gusto a poco. A continuación, les compartimos cinco aspectos del equipo dirigido por Pedro Sarmiento.



Kevin Mier nuevamente figura: El golero de Nacional se está convirtiendo en una ficha clave para el equipo. Aunque no logró evitar la caída de su pórtico, apareció en momentos fundamentales, con buenas atajadas y brindando la confianza para que el equipo saliera a jugar. Es un muchacho que anda en un gran momento deportivo.



Oportunidades de gol: Nacional tuvo tres ocasiones claras que pudieron cambiar el rumbo del partido. El equipo no tuvo la paciencia para tomar buenas decisiones y, por ende, se atragantaron los gritos de gol. Los verdolagas habían corregido ese aspecto, pero volvieron a fallar. Preocupante para el remate del campeonato. En total, generó el conjunto verde 16 remates, de los cuales seis fueron a puerta.



Puntos altos y bajos: Alexander Mejía supo ser un capitán con liderazgo y manejo del partido. Ese es el jugador que impulsó y hasta la amonestación, supo sacar al equipo adelante. A Álvaro Angulo le sigue faltando ritmo y cuando le dan la oportunidad no la aprovecha, Jarlan Barrera no está en buenas condiciones físicas y la suspensión de tres fechas le pasó factura, erró una opción muy clara para anotar.



Aspectos tácticos: Aunque faltó precisión, Nacional tuvo una mejoría en ese aspecto táctico, siguen faltando detalles para afinar, pero van por un camino, especialmente en los movimientos para romper líneas. La elaboración para el gol del empate fue notable. Al final, la posesión fue del 47% para Nacional, en el primer tiempo fue superior, pero en el complemento bajó. Pese a eso, generó opciones claras de gol y es muy rescatable.



Ritmo de juego: Nacional entró desconectado al partido y el gol fue un golpe que lo despertó, el primer tiempo mejoró el equipo, tuvo muy cerca de remontar el marcador y en el segundo tiempo, la dinámica hizo que el juego fuese de ida y vuelta, el equipo fue de menos a más.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8