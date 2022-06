Valdés habló 'sin pelos en la lengua' por caso Moreno: 'una payasada'

Siguen lloviendo críticas sobre la decisión de Dimayor de postergar la sanción a Giovanni Moreno para que pueda jugar la final de la Liga Betplay I-2022 con Atlético Nacional. El que reaccionó esta vez fue el exfutbolista Carlos Valdés, quien estalló diciendo que es "una payasada" y que se trata de un episodio "folclórico" en el FPC. Además, mencionó que el ente que rige el fútbol en Colombia está perdiendo "credibilidad".

"Es muy folclórico. El otro día que éramos un país del tercer mundo para el fútbol y mis compañeros me saltaron. Estas cosas no pasan en el fútbol serio, en el fútbol de élite. Yo estuve en la agremiación y dimos pelea muchos años, llamando a los directivos para concertar un reglamento equitativo pero hacen con el fútbol lo que les da la gana. Esto que hacen muchos de los directivos es una payasada", aseguró.



Y agregó que nunca estuvo de acuerdo con la sanción para Gio y que luego fue mucho peor levantarla. "Primero, me parece que no había lugar a la sanción ahí. Ya uno no sabe qué es peor, son un desastre. Si ya como entidad tomé la decisión de sancionarlo, tengo que mantenerme. Si soy Dimayor y digo, lo sanciono pero después lo beneficio por otro lado, no tengo credibilidad y eso a lo que lleva es al que tenga mejor relación".