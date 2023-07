Nacional tendrá baja en zona defensiva: cerca de abandonar el club

Atlético Nacional arrancó el fin de semana pasado, con empate, la Liga BetPlay-II contra Once Caldas. Las críticas al cuadro antioqueño continúan, pues el ambiente entre los aficionados hacia los directivos continúa con las tensiones de inicio de año.



La pérdida del título, el juego mostrado en cancha y las decisiones administrativas, son solo algunos de los motivos que causan malestar en el entorno verdolaga. Además, no han confirmado si Amaral seguirá al frente del equipo, pese a estar buscando entrenador, pero no dar pistas, luego de la salida de Paulo Autuori hace unas semanas.



La llegada y salida de jugadores ha estado también a la expectativa, sin nada concreto. Pese a esto, se dará la opción para que uno de los jugadores campeones del año pasado abandone el club.



De acuerdo a información de Pilar Velásquez, Danovis Banguero dejaría Nacional, para ser nuevo futbolista de Águilas Doradas. Y es que los verdolagas en esa zona cuenta con nombres como Andrés Salazar y Álvaro Angulo, dejando pocas chances al lateral izquierdo por su edad, pese a la regularidad mostrada el semestre pasado.