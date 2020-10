Nacional y su cuenta pendiente para vencer a los históricos de la Liga

En un auténtico dolor de cabeza se le volvió al Atlético Nacional poder vencer a los equipos históricos de la Liga colombiana. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio ha tenido aprietos a la hora de enfrentar a equipos como Junior, América, Millonarios, Santa Fe y Deportivo Cali, de quienes no ha pasado más del empate desde que el risaraldense asumió como técnico en junio de 2019.



Con Junior no ha podido ni en el Atanasio, ni en el Metropolitano. De sus últimos cuatro partidos, perdió dos y empató dos, curiosamente por el mismo marcador (2-2). El último triunfo de Nacional sobre el ‘tiburón’ data del 21 de octubre de 2018, por la fecha 16 de la Liga II-2018, con gol de Helibelton Palacios.

América lo venció por primera vez desde su regreso de la segunda división, los ‘diablos rojos’ derrotaron en el Pascual Guerrero a los verdes por 2-1 con goles de Michael Rangel y Duván Vergara, por Nacional descontó Baldomero Perlaza. Contra los vallecaucanos deberán jugar el próximo domingo en el Atanasio, donde los locales tienen un invicto desde el año 2009.



Frente a Millonarios, los últimos partidos no pasaron del empate y para remembrar una victoria verdolaga hay que remontarse al 16 de septiembre de 2017, por la fecha 12 de la Liga II-2017, los antioqueños superaron a los embajadores en el Atanasio por 3-2. Todavía está pendiente el juego de este año a disputarse en El Campín por la fecha 17.



Aunque lo eliminó en la Copa Colombia 2019, por Liga contra Independiente Santa Fe la historia ha estado complicada, los dos últimos partidos terminaron igualados, 0-0 en la Liga II-2019 y el recordado 2-2 del 8 de marzo, el último partido de Nacional antes de la pandemia. A los cardenales no los vence desde el domingo 5 de mayo, por la última fecha de la Liga I-2019.



Contra Deportivo Cali la historia es similar que con Santa Fe en la Liga, en los últimos dos partidos no pasaron del empate, 0-0 en la Liga II-2019 y un trepidante empate 2-2 en el Atanasio este año. El gol de Daniel Bocanegra en Palmaseca el pasado domingo 26 de mayo de 2019 es el último dulce recuerdo de los verdolagas contra los ‘azucareros’.



Aunque está bien ubicado en la tabla de posiciones, clasificando parcialmente en el grupo de los ocho, Nacional deberá mejorar en esa asignatura pendiente de ganarle a los históricos si quiere conseguir los objetivos planeados desde enero.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8