¡A mostrar finura! Noviembre de infarto para Nacional: busca el título

Se avecina un calendario de infarto para Atlético Nacional. En este mes de noviembre, el conjunto verdolaga tendrá retos sumamente complicados tanto en Liga BetPlay 2021-II como en Copa BetPlay 2021.



En el certamen liguero afrontará el cierre del todos contra todos con partidos de primer nivel (luchando además por el liderato de la reclasificación) y en Copa disputará el título, ni más ni menos.

Con lo anterior sobre la mesa, el entrenador Alejandro Restrepo tendrá la misión de administrar una nómina amplia, pero que tendrá la imperiosa necesidad de sacar resultados importantes. No se puede rotar por rotar.



En total serán cinco duelos de alto desgaste para el verde antioqueño. eso sí, la intensidad irá poco a poco en aumento.



El próximo sábado (6/11) recibirá en el Atanasio Girardot al Bucaramanga, equipo que lucha por clasificar a los ocho. Oportunidad perfecta para darle descanso a tan solo algunos futbolistas. No muchos porque necesita los tres puntos.



Apenas cuatro días después afrontará en casa el duelo de ida de la finalísima frente al Deportivo Pereira, rival con el que perdió su invicto en Liga. Es obligatorio sacar ventaja para no sufrir más adelante.



El 14 de noviembre disputará el clásico de la ciudad con Independiente Medellín. Oportunidad perfecta para ganarle al rival de toda la vida, aspecto que jamás se negocia, y de paso arruinarle su objetivo de llegar a las finales del torneo.

​

El fin de semana siguiente recibirá a Millonarios, su rival directo en Liga y la reclasificación. Otro clásico en el que ganar es obligatorio, esta vez para soñar con la Copa Libertadores 2022.



Y para finalizar, el verde paisa cierra noviembre con la vuelta de la final de Copa. Si llega a imponerse en el Hernán Ramírez Villegas, Nacional pondrá fin a una sequía de tres años sin título alguno.