‘Con nuestras necesidades, estamos muy colgados‘: Julio Comesaña

Deportivo Independiente Medellín arrancó una nueva semana de trabajos pensando en el partido del próximo domingo contra Patriotas en Tunja, por la fecha 18 en la Liga II-2021. El poderoso todavía tiene chances matemáticas de clasificar, actualmente está en el puesto 14 con 21 puntos, necesita sumar los nueve puntos que restan y depende de otros siete resultados para lograr meterse entre los ocho con 30 puntos y mejorar la diferencia de gol que actualmente la tiene en -2.

Julio Comesaña técnico del equipo, habló en el programa ‘Blog deportivo’ de ‘Blu Radio’, sobre las posibilidades de clasificar y evitar prolongar la racha de eliminaciones. “Yo he dicho que siempre manejé un puntaje para esta clasificación que era conseguir el 50 por ciento más uno, que podría darse con más o menos puntos, pero era un puntaje que no iba a traer dificultades. De todas maneras, la situación nuestra está muy complicada y si lo logramos sería magnifico, pero si no se da, no vamos a abandonar. Cada partido que salimos a la cancha debemos dar todo nuestro esfuerzo para conseguir el resultado”.



Además, “en otras circunstancias, ya estaría todo definido. Pero se han dado muchos empates en las últimas fechas y con los partidos que tenemos, en Tunja, luego el clásico y luego en Pasto, no es fácil, pero haremos todo lo posible para conseguir los resultados”.



Sobre la expresión futbolística del equipo, Julio comentó que “en el sentido de la definición es una realidad, desde que estamos acá, los comienzos de los partidos nos costaron mucho, contra Nacional, Tolima y con Pereira hicimos méritos para sumar un mejor resultado, tuvimos opciones, pero no las concretamos. Parece que hacer goles es fácil, pero nos ha costado y es muy complicado”.



Aunque seguirá luchando hasta que tenga opción de clasificar, el técnico uruguayo habló sobre el análisis que ha tenido del plantel pensando en el 2022, donde tendrá participación internacional en la Copa Suramericana. “Personalmente, desde que llegué estoy evaluando rendimientos individuales, colectivos, determinando necesidades. Hay dos líneas; una es la preparación fecha a fecha y sus resultados, después es la que conduce a las soluciones en la organización de cara al futuro, es una cosa que debemos manejar mejor. El sostén de los resultados siempre está apoyado en una organización eficiente, los que manejan la institución hacen grandes esfuerzos, pero debemos ayudarles desde nuestra experiencia. Hablamos con los dirigentes y tengo la sensación que vamos a un camino de cambios que deberá ser importante”.



Finalmente, analizó el presente del equipo y su situación de juego en los últimos encuentros. “Yo vine aquí y no quería desatender lo bueno que estaba haciendo Medellín, un equipo muy bien defensivamente, pero le faltaba elaborar para llegar al arco contrario y le ha costado hacer goles. Contra Alianza Petrolera tomamos riesgos que no estuvimos preparados y lo sufrimos. Esas cosas son sueños que se tienen para mejorar y cuando no estamos preparados, hay que ser cuidadosos. Venimos de jugar el mejor partido en ataque contra un gran equipo como Pereira, generamos situaciones, llegamos con mucho volumen de ataque, recuperando lo más rápido posible, siendo compactos, pero ese es el fútbol y quedo con la satisfacción que lo que uno intenta va saliendo. Pero con nuestras necesidades, estamos muy colgados”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8