Clasificación de América a los cuadrangulares, cada día más compleja

Después de sacar un triunfo importante sobre Tolima en Ibagué, América de Cali estaba obligado a ganarle a Alianza Petrolera en el Pascual para no complicar sus cuentas en el cierre del todos contra todos.



Pero fue incapaz, producto de la irregularidad que ha mostrado en el segundo semestre, y aunque los números indican que aún tiene vida, mirando el calendario de los equipos que están adentro en este momento, de los rivales directos y su propia agenda, realmente es uno de los que menor opción tiene.

La permanencia de Juan Carlos Osorio y compañía depende del logro de este objetivo, que mirándolo detenidamente, no parece tan viable. Basta analizar que en el Pascual Guerrero de 27 puntos disputados solo ha sumado 12 (3 partidos ganados, a Junior, Once Caldas y Huila), con 3 derrotas y 3 empates, con un rendimiento del 44.4%.



Como en ocasiones pasadas, cuando ocurrió y se metió octavo, los 'diablos' necesitan de un milagro.





Veamos cómo está el panorama:



América debe vencer a Equidad en Bogotá, al Pasto en Cali y al Pereira como visitante para hacer 9 puntos y llegar a 32, que no le garantizarían el cupo a cuadrangulares por los partidos que involucran a los otros candidatos. El cuadro ‘asegurador’ sigue pensando en Copa Suramericana por reclasificación, y Pereira aparte de querer matricularse en la fiesta de fin de año está comprometido en el descenso.



Los escarlatas no tienen precisamente uno de los equipos más efectivos del campeonato, 16 goles en 16 encuentros, un tanto por compromiso, lo que muestra una de las razones de su desequilibrio, pese a contar con hombres como Adrián Ramos, Deinner Quiñones, Jeison Lucumí, Gustavo Torres y Émerson Batalla.



Pero hay más, si Alianza Petrolera, séptimo con 26 puntos, vence al descendido Huila en Barrancabermeja, empata con Millonarios y derrota de local a Junior, sumaría 33. Otro factor que le favorece es el gol a favor, +8. Si llega a perder con Millonarios y Junior sí arriesgaría su cupo.



De igual forma, Envigado, que es octavo con 26 unidades y con +3 en diferencia de gol, derrota en los tres juegos que le restan a tres equipos eliminados, se confirma con 35: Como local al Once Caldas, Águilas Doradas en Rionegro y Huila en el Polideportivo Sur.



Deportivo Cali, sexto con 27 y +6, recibe a Quindío, visita a Jaguares y finalizará con Once Caldas en Palmaseca. Si obtiene otras 6 unidades, estará listo en la siguiente ronda.



Ni qué decir de Junior, que es quinto con 28 y +3, aventajando al elenco rojo en 5 unidades. Visitará a Santa Fe, será local ante Equidad y cerrará con Águilas Doradas.



Pereira, que tiene 29 puntos y +5, recibirá a Jaguares, visitará al Huila y terminará con los ‘diablos’ en casa en duelo directo al que podría llegar ya clasificado.



De los equipos que lo superan en la tabla, Bucaramanga es noveno con 25 puntos y -1, pero igual con un calendario durísimo. Le quedan: Nacional en Medellín, Tolima en el Alfonso López y Equidad en Bogotá. Digamos que estarían casi en igualdad de condiciones.



Santa Fe es décimo con 24 y +1. Le restan: Junior en Bogotá, Once Caldas en Manizales y Águilas Doradas en El Campín, aparentemente un calendario para hacer al menos 7 unidades más y luchar por la clasificación.



Pero hay que incluir a Jaguares y Quindío, que matemáticamente tienen opción todavía. Los ‘felinos’ suman 23 puntos y -1, les faltan: Pereira como visitantes, Cali en Montería y Patriotas en Tunja. Sobre el papel, partidos nada sencillos, especialmente los dos primeros.



Los ‘cuyabros’ cierran el abanico de los que aún tienen vida con 22 y 0 en la diferencia. Visitan al Cali, reciben a Patriotas y cierran el todos contra todos ante Tolima en Ibagué. Teóricamente les daría para 3 puntos más y no les alcanzaría.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces