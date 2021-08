Baldomero Perlaza sigue en ascenso y busca ser un jugador más completo

Atlético Nacional se prepara para asumir un nuevo partido contra Deportes Quindío, este sábado 21 de agosto, desde las 4 de la tarde en el estadio Polideportivo Sur de Envigado. Baldomero Perlaza confía en seguir mejorando para ser clave con los verdolagas y seguir en el radar de Reinaldo Rueda para las Eliminatorias.

"Se han venido haciendo las cosas bien, tomando el trabajo del cuerpo técnico. Contamos con una buena disposición del grupo, estamos construyendo algo muy bueno y debemos seguir trabajando", declaró Perlaza en conferencia de prensa.



Además, "siempre doy mi esfuerzo máximo, cada partido hay que estar de la mejor manera. No pienso en que vaya a lesionarme. Desde que me esfuerce y me vaya bien en el club, me tendrán en cuenta en la Selección".



Sobre el próximo rival, Baldomero indicó que "Quindío es un equipo muy atlético, muy fuerte en las transiciones. Nosotros debemos estar muy atentos a sus movimientos y salir a ser contundentes".



Finalmente, valoró el aporte de los refuerzos, quienes ya están disponibles para competir en los partidos. "Los jugadores nuevos llegan con mucha ilusión para aportarle al equipo, son muy capaces y quieren hacer su trabajo de la mejor manera".



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8