¡La Liga está en marcha! Así se jugará la séptima fecha del campeonato

La Liga BetPlay 2021-II está en marcha y, este viernes, se dio a conocer la programación de la fecha 7 del campeonato colombiano. Con cinco técnicos despedidos y otros cuantos en la cuerda floja, el torneo de la primera división se acerca a la mitad de su curso con algunos clubes favoritos para disputar las finales y otros que aún están en proceso de confección.

La nueva jornada del FPC se llevará a cabo entre el viernes 27 y el lunes 30 de agosto, siendo el partido Independiente Santa Fe vs América de Cali el más atractivo de la fecha.

Programación fecha 7 de la Liga

Viernes 27 de agosto



Deportes Quindío vs Once Caldas

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Centenario

Televisión: Win/ Win+



Sábado 28 de agosto



Envigado FC vs La Equidad

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Polideportivo sur

Televisión: Win/ Win+



Deportivo Pereira vs Millonarios FC

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win+



Atlético Huila vs Independiente Medellín

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win+



Domingo 29 de agosto



Patriotas FC vs Deportivo Pasto

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win/ Win+



Deportivo Cali vs Junior FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



Independiente Santa Fe vs América de Cali

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



Jaguares FC vs Deportes Tolima

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/ Win+



Lunes 30 de agosto



Atlético Nacional vs Águilas Doradas

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



Atlético Bucaramanga vs Alianza Petrolera

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win+