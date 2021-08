Ejemplar sanción a Lady Andrade por puñetazo a rival del América

El Comité Disciplinario de la Dimayor tomó una decisión tras la agresión de Lady Andrade sobre Carolina Pineda, en el partido de la Liga Femenina que enfrentó en el Pascual Guerrero, a los equipos de América y Nacional. La capitana verdolaga recibió una sanción ejemplar y además de pagar siete fechas de suspensión, también recibió una multa económica.

Después que América de Cali aportara imágenes audiovisuales en su reporte sobre los hechos ocurridos, que "no fueron reportados en el informe arbitral y de comisario de campo", según explica la resolución, el Comité tomó una decisión no sin antes tener un pronunciamiento por parte de Nacional, donde milita Lady Andrade. La delantera envió un video mostrando su arrepentimiento y reconociendo la conducta por la que era señalada.



El documento expresa que se conoció del caso "debido al impacto mediático que tuvo en las diferentes redes sociales y algunos medios de comunicación", por lo que se inició una investigación. Posteriormente, América de Cali presentó la denuncia con material probatorio. "Se tiene material audiovisual para individualizar la conducta desplagada por la jugadora", y destaca además que "no está aislada a una serie de agresiones que la misma jugadora efectuó durante el encuentro".



Tras reunir toda la información y escuchar a las partes, el Comité Disciplinario resolvió sancionarla por el puñetazo contra la jugadora rival, imponiendo una ejemplar sanción. "Por lo tanto, imponer una sanción de suspensión de 7 fechas y una multa de 35 salarios mínimos diarios legales mensuales vigentes que equivalen a $264.986)".



Cabe recordar que Carolina Pineda tuvo que ser atendida en centro médico, donde recibió sutura de cinco puntos en el labio superior, tras el puñetazo que recibió de Lady Andrade, en una acción sin balón. Por dicha intervención recibió unos días de incapacidad.