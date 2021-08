'Podemos competir con el que sea, acá ya no está el kínder': Moreno

Millonarios se enfrentará este sábado a Independiente Medellín por la fecha 6 de Liga, y espera seguir sumando para no alejarse de la punta. Después de la eliminación de Copa frente a Alianza Petrolera llegaron críticas, pero Juan Moreno siempre ha sentido el respaldo de la afición. Será una de las novedades en la formación titular frente al DIM, después de Christian Vargas se lesionara en el último partido con Cali.

Moreno tomó la vocería por sus compañeros y en diálogo con el Vbar de Caracol Radio reconoció una responsabilidad compartida en la eliminación de Copa Betplay. "Siempre que pasan esas cosas se culpa solo al técnico, que es la cabeza visible, pero creo que todos somos responsables, los 30 jugadores que estamos inscritos. El peso va hacia el profe cuando estamos dentro de la cancha somos los que tomamos decisiones".



Pasando página y enfocándose en la Liga, 'Juanito' confía en que Millonarios siga creciendo fecha a fecha. "Hemos demostrado que podemos competir de tú a tú con el que sea, acá ya no está el 'kínder' de Gamero, los jugadores que estamos hemos competido y peleado títulos. Todos asumimos la responsabilidad, desde el más pequeño al más grande. Vamos a seguir peleando, este semestre estamos ilusionados con la final", dijo al Vbar.



Moreno siempre ha manifestado tener una buena relación con Christian Vargas, a quien reemplaza en el arco tras la lesión sufrida en la fecha 5. "Hay una rivalidad sana y leal, porque somos amigos. Cuando me tocó a mí, me apoyó, ahora que estaba él yo hice lo mismo. Yo no había tenido un buen momento, Christian sacó la casta y terminó jugando él. Ahora estoy tratando de hacerlo la mejor manera posible".



Finalmente, se refirió a la gran prueba que tendrá este sábado: "es un rival complicado, difícil, ordenado tácticamente. Hemos estado analizando el juego ofensivo, con (Diber) Cambindo y (Agustín) Vuletich que hacen una dupla con buenas variantes, el juego largo y la pelota quieta. La idea es tener ese equilibrio en defensa".