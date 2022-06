Baldomero Perlaza, a otro destino: Nacional y Junior, casi descartados

Atlético Nacional se prepara para afrontar el duelo de vuelta, de la gran final en la Liga BetPlay, cuando enfrente al Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro. Uno de los jugadores que llegó con expectativa, pero ahora quedó relegado del plantel principal, es Baldomero Perlaza.

Desde la lesión que sufrió el año pasado, en su tobillo, durante la final de Copa Colombia, inició un proceso complejo de recuperación. Hace algunos meses volvió a pisar las canchas. Ahora, completamente recuperado, no hace parte del plantel principal de los verdolgas, apenas disputando minutos en lo que va del semestre que está por culminar.



Nada tiene que ver su rendimiento, sino su situación contractual con el club. El volante está por terminar su contrato con Nacional, sin opciones de renovarlo. En primera instancia, se mencionaba su paso a Junior, como agente libre. Sin embargo, todo puede cambiar y su destino estaría lejano a Colombia.



De acuerdo a información del medio argentino, Radio Gol, Colón de Argentina está interesado en los servicios del volante colombiano “José Néstor Vignatti ya negocia por el jugador, quien no juega un partido oficial con Atlético Nacional desde el 14 de mayo. En aquella ocasión, el volante fue titular con Equidad, más allá de la novela de su no renovación con el club verdiblanco”.