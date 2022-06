FIFA enloquece con gol de Yerson Candelo y le busca rival al Puskás

El gol convertido por Yerson Candelo en la final de Liga Betplay I-2022 ante Deportes Tolima sigue dando de qué hablar. Este viernes, la FIFA reconoció el tanto convertido por el jugador de Atlético Nacional, que los dejó muy cerca a la estrella 17.



El ente que rige el fútbol mundial se refirió a la posibilidad que este tanto en la final colombiana de la pelea por el Premio Puskás y desde ya le busca rivales. Tiene toda la pinta de ser el gol del año y FIFA lo valoró en sus redes sociales.

"El #FridayFeeling (sensación de viernes) de esta semana lo trae Yerson Candelo de Atlético Nacional. ¿Un contendiente Puskas?", escribió la FIFA en sus redes sociales, donde compartió el video de la anotación que significó el 2-1 transitorio, después que el vinotinto y oro tomara la ventaja en la final. Candelo se reportó con un golazo para firmar la remontada.



Cabe recordar que con brillante gol desde campo propio, el lateral verdolaga se apunta como el autor del mejor gol de la temporada en el fútbol profesional. El Premio Puskás, al que hizo referencia la FIFA, es un reconocimiento que entregan en la gala de los Premios The Best FIFA y se entrega desde la temporada 2008/09. El primer trofeo fue entregado a Cristiano Ronaldo.



Atlético Nacional aprovechó la publicación de la FIFA para escribir: "FIFA ya tienen el ganador del Puskas. No busquen más. Es del verde. #PusKandelo".