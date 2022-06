¿Todos contentos? Dimayor designa árbitros de final Tolima vs Nacional

Deportes Tolima recibirá este domingo, 26 de junio, a Atlético Nacional, en el duelo de vuelta de la Liga Betplay I 2022.

El equipo de Hernán Torres debe remontar el 3-1 de la ida, en el Atanasio Girardot, una meta ambiciosa y difícil, ante un rival que sabe defender bien su ventaja.



Dimayor designó a los encargados de impartir justicia y, aunque muchos se extrañaron de no ver a Wilmar Roldán, vale decir que, por ser antioqueño y tener a uno de los equipos de ese departamento involucrado, no puede ser juez central.



Estos son los árbitros elegidos para este domingo:



Deportes Tolima vs Atlético Nacional



CENTRAL ANDRÉS ROJAS – BOGOTÁ

Asistente Nro. 1: SEBASTIÁN VELA – BOGOTÁ

Asistente Nro. 2: DAVID FUENTES – CESAR

Cuarto Arbitro: NOLBERTO ARARAT – VALLE

VAR: FERNANDO ACUÑA – BOYACÁ

AVAR: ALEXÁNDER GUZMÁN – NORTE