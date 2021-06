Nacional y el balance de los DT que asumieron tras la partida de Rueda

Atlético Nacional ha estado en una constante irregularidad desde la partida de Reinaldo Rueda a mediados de 2017, cuando el vallecaucano dejó el conjunto antioqueño tras conseguir seis títulos. Desde ese tiempo, los verdes acumulan 10 eliminaciones, cinco técnicos y dos interinatos. A continuación, repasaremos como les fue a los sucesores de Rueda bajo el mando de los verdolagas.

Juan Manuel Lillo: con el respaldo de los jugadores afuera, pocos resultados en la cancha



El español dirigió 26 partidos y consiguió el 58,9 por ciento de rendimiento. Quedó eliminado en la Copa Colombia por Patriotas de Tunja en cuartos de final y en la Liga en cuartos de final contra Deportes Tolima. Con Lillo llegaron: Christian Mafla, Jeison Lucumí, Andrés Rentería, Gustavo Torres, Jackson Montaño, el venezolano Ronaldo Lucena y el español Gorka Elustondo. Llegó en julio de 2017 y se fue el 5 de diciembre.



Jorge Almirón: chequera abierta, dos copas perdidas y un desastre en Tucumán



La llegada de Jorge Almirón se llevó todos los reflectores en el mercado de pases de inicio en 2018, luego que el argentino haya sido finalista con Lanús y al ser uno de los entrenadores más cotizados del momento, llegó al conjunto colombiano contra todo pronóstico. Junto al argentino, llegaron sus compatriotas Fernando Monetti, Gonzalo Castellani, Diego Braghieri, Rafael Delgado, sumado al regreso de Camilo Zúñiga, la apuesta por Jorman Campuzano, Helibelton Palacios, Vladimir Hernández y Reinaldo Lenis. Mientras que, en el segundo semestre, trajo a Deiver Machado, Juan Pablo Ramírez, Yerson Candelo, Carlos Rivas y Omar Duarte.



Su debut fue contra Millonarios en la Superliga, perdiéndola en Medellín. En la Liga tras ser líder en el todos contra todos y avanzar hasta la final, perdió en la tanda de penales contra Deportes Tolima, luego de ganar en Ibagué por la mínima y caer en el último minuto 2-1. Tras una buena fase de grupos en la Copa Libertadores, su rival en octavos de final fue Atlético Tucumán, quien lo eliminó luego de vencerlo 2-0 en Argentina y aunque ganó 1-0 en Medellín, no alcanzó. Se fue tras ese juego. Al final, dirigió 43 partidos y sacó el 62 por ciento de rendimiento.



Hernán Darío Herrera: como interino, fue el único exitoso



En 18 partidos que asumió Hernán Darío Herrera como técnico de Atlético Nacional, condujo al equipo al título en la Copa Colombia de 2018. Único estratega que ganó algo con los verdolagas tras la salida de Rueda. Al final, su rendimiento fue del 59 por ciento.



Paulo Autuori: confianza en los jóvenes



Asumiendo riesgos como la confianza en gran parte de jugadores jóvenes, Paulo Autuori asumió el equipo terminando el 2018, donde su estreno en el banco fue en la eliminación en la Liga II-2018, cuando el equipo no pudo en Itagüí imponerse sobre Leones. En 2019, llegaron: José Cuadrado, Sebastián Gómez, Bryan Rovira, Nicolás Hernández, Gilberto García (aunque no jugó), Jean Luca Rivera, Pablo Cepellini, Andrés Sarmiento y Hernán Barcos.



Tras no conseguir el paso a la fase de grupos en la Copa Libertadores, donde quedó eliminado en la tanda de penales con Libertad de Paraguay en la tercera fase previa. Nacional logró el paso a la segunda fase en la Copa Suramericana. En la Liga fue quinto en el todos contra todos, pero quedó eliminado el equipo en cuadrangulares, sin poderle competir a equipos como Junior, Deportes Tolima y Deportivo Cali. Su final en Nacional fue con la goleada 4-1 en Brasil contra Fluminense, en



el juego de ida por la segunda fase en la Copa Suramericana 2019. En 29 partidos dirigidos, Autuori consiguió el 46 por ciento de rendimiento.



Alejandro Restrepo: dos interinatos con buen suceso



Restrepo asumió el primer interinato en el juego de vuelta de la Copa Suramericana contra Fluminense, donde venció al equipo brasileño por la mínima, aunque eso no alcanzó para continuar en el certamen continental. En Liga estuvo en un par de encuentros de los cuadrangulares semifinales de la Liga I- 2019, con aceptables resultados. Su segundo interinato fue cuando se fue Juan Carlos Osorio en la fecha 17 de la fase todos contra todos en la Liga 2020. Se destaca el triunfo sobre América de Cali en el juego de ida de los cuartos de final, pero en la vuelta, el covid masivo en el grupo, opacó las aspiraciones del equipo que terminó eliminado por el que sería campeón. Producto de su buen trabajo en estas etapas, hizo parte como uno de los asistentes de Alexandre Guimarães en este 2021.



Juan Carlos Osorio: la segunda parte que confirmó la regla, no fue buena



En 50 partidos, el ‘míster’ consiguió el 52,2 por ciento. En la Liga II-2019 llegaron Aldair Quintana, Daniel Muñoz, los argentinos Alberto ‘Tino’ Costa, Patricio Cucchi, los volantes Baldomero Perlaza y Jarlan Barrera y el extremo Neyder Moreno. Fue líder de la fase todos contra todos y fue eliminado en cuadrangulares. Sumado a que en la Copa Colombia cayó en cuartos de final a manos del Deportes Tolima.



Para 2020, Osorio estuvo en la Liga 2020, donde fue séptimo en la fase todos contra todos, hasta cuando fue despedido en la fecha 17. Llegaron para ese año: Geisson Perea, Diego Braghieri, Estéfano Arango, Andrés Andrade, Gustavo Torres, Fabián González Lasso, Déinner Quiñones, Jefferson Duque y para reanudar la Liga, Jorge Segura, Nicolás Hernández y Neyder Moreno, quien estuvo solo 15 días, hasta que regresó a Envigado para terminar el año.



Alexandre Guimarães: tres eliminaciones en cinco meses de trabajo



El brasileño llegó en 2021 como el último técnico campeón del fútbol colombiano. Pero en 31 partidos, consiguió el 52,6 por ciento de rendimiento. En el Atanasio, Guimarães tuvo un fortín, donde solo concedió dos empates (el otro empate contra DIM, los rojos eran los locales). Su déficit fue jugando como visitante, donde el rendimiento fue escaso, apenas ganó tres partidos de 16 posibles.



Su arranque en la semifinal de la Copa Colombia contra Deportes Tolima, arrojó una dura eliminación, luego que, sin partidos de preparación, tuvo que salir a competir a un partido en fase de eliminación directa. En Liga fue líder en la fase de todos contra todos, pero quedó eliminado en cuartos de final contra La Equidad, mientras que, en la Copa Libertadores, si bien llegó a la fase de grupos tras sortear dos fases previas contra Guaraní y Libertad, en su zona fue último, dejando presentaciones muy pobres en partidos como contra Argentinos Juniors en Buenos Aires y contra Universidad Católica en Santiago. Las tres eliminaciones en cinco meses, sumada a la presión de los hinchas, derivaron en su salida. Con Guimarães, llegaron: Danovis Banguero, Jonathan Marulanda, Michael Chacón y Jonatan Álvez.



