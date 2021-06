'Que no se nos queme el pan al salir del horno’: Tulio sobre Osorio

América de Cali presentó este sábado su nueva canción, Sentimiento Escarlata, en la que sintetiza los momentos vividos a partir del ascenso en 2016 y los dos títulos conseguidos en 2019 y 2020.



Tras culminar el acto, Tulio Gómez atendió a los periodistas para hablar de la actualidad de los contactos con Juan Carlos Osorio, de quien dijo está prácticamente listo para hacerse cargo de la dirección técnica de los ‘diablos’.



“Esperemos que cerremos, queremos a Juan Carlos Osorio porque buscamos dar un salto de calidad, y la persona indicada es él. Hace 14 horas hablamos, somos amigos hace años atrás, siempre le dije que algún día sería el técnico de América y las cosas se están dando para que venga, hay que tener en cuenta que es un entrenador mundialista y que tiene ofertas por muy buen dinero y para nosotros es un honor que quiera llegar al América, porque igualar las ofertas de equipos extranjeros, imposible, ningún club en Colombia está en la capacidad de igualar un ofrecimiento, por ejemplo, de Arabia. Él quiere dirigir en Colombia y ha escogido al América”, adelantó el máximo accionista rojo.



También señaló que la idea es hacer un proceso con el timonel risaraldense: “La idea es que sea por muchos años, recuerde que Ochoa llegó por una o dos temporadas y duró bastantes años, si nosotros queremos tener triunfos y un proceso necesitamos un equipo base y un técnico por varios años”.



De igual forma, al ser consultado por qué no ha sido posible finiquitar su vinculación, señaló que “siempre pensamos que si llegaba era para el segundo semestre, esperemos que para el 15 de junio que reiniciamos labores ese día llegue. Si logramos un acuerdo, que esperamos cerrarlo, nos falta la puntada final, ya sabemos más o menos qué necesita y qué jugadores debemos prestar”.



Consultado sobre cuál sería la fecha que tienen pensada para la presencia del entrenador en Cali, Gómez respondió que “el profesor Osorio llega cuando lo cerremos, espero que sea esta semana y que no se nos queme el pan en la puerta del horno”.



Agregó, al mismo tiempo, que hay dos o tres jugadores que están fuera del país que les interesan: “Hay otros en Colombia, a (Carlos) Sierra, que estaba en el Tolima, el ‘profe’ lo quiere tener, Gustavo Carvajal, que estaba en el Levante, regresó a Colombia y ya veremos a qué aspira el futbolista. Osorio tiene una característica, que le gustan los jugadores atléticos, altos y colombianos”.



Sobre David Lemus dijo que “ya el presidente Romero lo está negociando, Osorio lo quiere tener, es un préstamo y miraremos qué tenemos”.



En cuanto al lateral Álvaro Angulo sostuvo que “me encanta, es uno de los mejores laterales izquierdos del país, es un jugador costoso, de pronto tenemos algún negocio y logramos avanzar”.



Sobre Rodrigo Ureña, que ha sonado para regresar al balompié de su país, expresó que “Ureña, como cualquier futbolista profesional se sienten molestos cuando no son titulares, cuando un jugador es profesional se molesta, pero a Osorio le gusta”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces