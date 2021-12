Andrade no huye a las críticas: promete trabajo en función de Nacional

Atlético Nacional no pasa un buen momento deportivo y contra Deportivo Pereira buscará retomar el nivel que le permita seguir ilusionándose por el doblete de Copa y Liga este semestre. Andrés Andrade habló previo a este encuentro clave donde aceptó las críticas y promete trabajo, esfuerzo y dedicación para ayudar al equipo a salir de este bache.



"No hay que tapar el sol con un dedo, tuve una mejoría de mi nivel contra Once Caldas, pero no he podido tener un nivel constante, igual estoy tranquilo, son finales y hay que buscar conseguir los resultados", expresó el ‘Rifle’.



Además, "yo soy un hombre competitivo y la primera persona que critica soy yo mismo y a veces me doy muy duro. Hay que seguir trabajando, mejorando y espero en este partido estar en buen nivel para que el equipo gane".

En cuanto a lo que ha fallado en el equipo, Andrade destacó que "hemos creado posibilidades de gol, nos ha faltado la contundencia y eso es clave en finales. Cada uno en lo individual deberá estar a tope para reflejarlo en los resultados. Apenas pasó un partido, nos quedan otros para recuperarnos".



Sobre el presente del equipo, Andrés comentó que "este grupo siempre ha tenido la alegría para trabajar. Es maravilloso, nos preparamos de la mejor manera, hay que llegar con alegría para trabajar. No estamos en mal momento, veníamos de ser campeones, tuvimos un desgaste y así el equipo corrió y respondió. Estamos tranquilos, Pereira nos ha ganado, pero nosotros también les hemos ganado. Hay que ser contundentes".



El talentoso mediocampista verde valoró la labor de Francisco ‘Pacho’ Maturana y René Higuita como motivadores del grupo. "Hombres como ellos (Pacho Maturana, René Higuita), son personas muy importantes para el grupo, más allá de los resultados, ellos nos aconsejan más cuando estamos ganando para que no nos confiemos. Debemos seguir trabajando para salir adelante".



Finalmente, habló sobre el trabajo de sus oponentes que los ha puesto en aprietos en los últimos encuentros. "Los rivales se preparan para enfrentarnos y nos debemos retar para jugar de la mejor manera, crear oportunidades de gol y poderlas convertir".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8