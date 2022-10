Junior busca despejar dudas en Liga y revivir frente a Cortuluá

Junior de Barranquilla recibirá al descendido Cortuluá en la fecha 19 de Liga BetPlay 2022-II y espera recuperarse tras una dura derrota contra Envigado en la pasada jornada, por lo que tendrá la posibilidad de volver a ganar y seguir en su lucha por la clasificación que se complicó.



Desde la llegada de Julio Comesaña a la dirección técnica de Junior, el tiburón mejoró en juego, pero no todos los resultados se le han dado y lleva dos partidos sin ganar, por lo que llegan con respirador artificial y sin margen de error contra los de Tuluá.



Para este partido, el técnico uruguayo no contará con varios referentes que son Fernando Uribe, Freddy Hinestroza, Albornoz y Nilson Castrillón, además de las dudas de Carmelo Valencia y Walmer Pacheco, quienes estuvieron durante la semana en departamento médico.



Así las cosas, Junior tendrá la necesidad de ganar sí o sí a Tuluá frente a su público y seguir con vida, pues deben hacer 31 puntos para tener opciones, pero la diferencia de gol será determinante, así que una victoria a los del ‘Corazón del Valle’ no les promete entrar a los ocho clasificados.



La ventaja de Junior para este partido contra Cortuluá, sin duda será los enfrentamientos que ha tenido contra este equipo, teniendo un saldo positivo de tres victorias, un empate y dos derrotas jugando en el Metropolitano contra los de Tuluá. Su favoritismo es importante y es un plus, además, tendrán a Carlos Bacca para ser esa guía ante las bajas sufridas.



De ganar a Cortuluá, Junior tendrá la posibilidad de definir todo contra Jaguares de visitante y depender de que los resultados se den para poder clasificar. Situación compleja que sabe bien Junior, quien tiene como primera tarea, no seguir cediendo victorias en fechas decisivas.



Junior vs. Cortuluá

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Hora: 06:10 p.m.

Árbitro: Jhon Ospina

Canal transmisión: Win Sports +