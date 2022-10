Falcao se pierde el partido de Rayo Vallecano: motivo de su ausencia

Radamel Falcao sorprendió a los hinchas del Rayo Vallecano por su ausencia en la convocatoria del Rayo Vallecano para enfrentar este sábado al Cádiz.



El atacante colombiano venía de marcarle gol al Atlético de Madrid y se esperaba que fuera por lo menos alternativa para el juego de la fecha 11 de LaLiga de España. Sin embargo, el entrenador Andoni Iraola no lo tuvo en cuenta.



Falcao no fue de la partida por un problema en su estado de salud. Una nueva afección en la carrera del ‘Tigre’, que se espera no sea grave.



Según informan en España, Radamel sufrió una sobrecarga muscular que no le permitió estar entre los disponibles del Rayo.