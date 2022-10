Luis Fernando Suárez sueña con la Selección Colombia: ‘sería lindo’

Luis Fernando Suárez es uno de los técnicos colombianos que se ha destacado a nivel de Selecciones. Sin tener su chance en la tricolor, ha tomado las riendas de otros equipos nacionales, llevándolos a competir a la élite del fútbol mundial.



Pese a esto, no ha tomado una Selección Colombia de mayores, pese al recorrido en las categorías inferiores. Durante la entrevista a el programa de ESPN F360, el estratega que dirigirá a Costa Rica, en Catar 2022, habló de la posibilidad, de cara al futuro.



Lamentos por no dirigir la Selección Colombia: lo más importante es no lamentarlo. Me ofrecieron en el 2000 la Selección, sentía que no estaba preparado. Luego fui campeón con Nacional. Tomé una buena decisión en decir que no. Uno sabe lo que puede darse después. Decir no es a veces, la única oportunidad. Luego fueron buenas vivencias. Aprendí a nivel de clubes, en Ecuador, en el 2004 me sentía preparado.



Luego era imposible alzar la mano ante cosas como las que hizo Pékerman. Era complejo que lo tuvieran en cuenta. Luego fui a Honduras, todo ha sido importante. Sin dejar de lado eso, sería bueno dirigir a la Selección Colombia. Hoy soy el representante de Colombia en el Mundial como técnico. No sé si algún día se dará.