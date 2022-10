¿Ese fue el lío de Cruz en Junior? 'Somos seres humanos, nos cansamos'

Atlético Junior solo sabe de retos: no puede fallar si quiere clasificarse a los cuadrangulares de Liga Betplay, enfrenta críticas por el poderío de una nómina que debería estar cabalgando en el torneo y no pasando angustias y su DT, Julio Comesaña, necesita empoderar a sus talentos para que su décima etapa en el club no sea en vano.

La situación es apremiante no de ahora sino de los días de Juan Cruz Real como DT, una etapa que se acabó de manera abrupta, lo que inevitablemente lleva a las comparaciones con el veterano uruguayo.



"También cuando estaba Juan Cruz me había tocado jugar, hacer goles, ayudar al equipo. Pero por ahí con Julio nos conocíamos desde antes, yo sé la forma de jugar que tiene, que pretende. Él identifica la historia de este club, es una leyenda del equipo, ha ganado muchas cosas, la gente lo quiere en la ciudad y es importante para nosotros que nos transmitan también esa cultura barranquillera, así que en lo personal me siento bien, con ganas de trabajar", dijo Fabián Sambueza en charla con Zonacero.com, sobre lo que viven actualmente él y sus compañeros.



Tal vez sin querer, el argentino puso el dedo en la llaga sobre una sospecha que explicaría la salida de Cruz Real, y es que el trabajo físico se hizo muy desgastante para él y sus compañeros: "no es que ninguna sea mejor que otra, son ideas distintas. Con Juan cruz éramos más directos, más físicos y al final en lo personal llega el momento en que uno se cansa. Somos seres humanos y también nos cansamos. En cambio este juego que tiene Julio, es de tener el balón, de ser punzante pero interpretando el juego", dijo.



Ahora ya han pasado la página y solo les queda no fallar: "se nos han escapado varios puntos y ya no hay margen de error. Tenemos que ser lo más efectivos posibles y si queremos lograr el objetivo, tenemos que ganar", reconoció.



Aunque siempre se mencione para otros equipos, Sambueza ha dicho que quiere seguir en Barranquilla: "a veces las cosas no funcionan, por ‘x’ motivo, hay grandes jugadores y un equipo que a uno lo ilusiona, que siempre puede pelear cosas importantes, uno como jugador siempre quiere ganar. Más allá de la felicidad que siento como jugador y la familia, es una ciudad linda, chiquita, donde se desplaza fácil, tiene muchas ventajas. Además la calidez de la gente, siempre y cuando las cosas vayan bien, porque cuando no van bien a nadie le gustaría estar acá porque sabes que se aprieta el zapato. Pero bueno, sabes la responsabilidad de lo que tienes que hacer y si te cuidas, todo va ir fluyendo".