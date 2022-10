¿Incómodo con el microciclo? Comesaña habló de jugadores en Selección

La Selección Colombia avanza en su microciclo con jugadores del medio local, en busca de alternativas para el inicio de las eliminatorias al Mundial de 2026.

Pero no significa que los clubes que tuvieron que cederlos no se hayan visto en dificultades para reemplazar a los que han tenido el honor de entrar en la lista de Néstor Lorenzo.



Uno de ellos fue Julio Comesaña, entrenador del Junior, que tiene un mínimo margen de error para seguir vivo en la pelea por uno de los ocho cupos a los cuadrangulares de la Liga Betplay y lo hará en esta jornada sin Walmer Pacheco, Dany Rosero y Nelson Deossa.



“Bacca no estuvo en el último trabajo del día. Solo teníamos disponibles hoy 16 futbolistas más los arqueros. Logramos hacer un trabajo bien interesante que me hubiese gustado que fuese para todos, pero no se pudo. Cualquier entrenador que le pregunte, si habla con honestidad, dirá que sí perjudica el microciclo en esta etapa. Yo quiero pensar que Lorenzo no quiere hacer daño, sino tener más cerca a algunos jugadores”, explicó ante los medios el entrenador.



“Estoy seguro de que si están haciendo el microciclo es porque lo necesitan, no porque nos quieran hacer daño ni a nosotros ni a nadie. No me preocupa que estén allá”, añadió.



Para Comesaña parece claro que no es el llamado lo que le molesta sino el momento en que pierde a sus jugadores, en medio de la operación remontada para llegar a cuadrangulares. ¿Lo mismo pensarán Millonarios y Santa Fe, especialmente el primero sin sus mejores atacantes para el clásico? Lo cierto es que ellos no tienen tantas alternativas como el Junior.