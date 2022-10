Junior: vencer o morir en sus aspiraciones visita al Bucaramanga

No pueden caer más, empatar sí, pero no es el camino tampoco del Junior de Barranquilla que lo llevará a la lista de los ocho clasificados a los cuadrangulares finales. A medida que suma una unidad por partido, se le hará muy cuesta arriba poder alcanzar la cifra de puntos para optar para la clasificación. Como si fuera poco, los barranquilleros sufren y mucho cuando les toca salir de su fortín, y ese es el miedo que los rodea en una nueva visita, esta vez, a Bucaramanga.

Y es que, también le tocará con un hueso duro de roer, pues tras la derrota en condición de local del Atlético Bucaramanga poniéndose al día en el calendario contra Águilas Doradas, los bumangueses tienen un panorama similar con la necesidad de sumar de a tres para entrar a la discusión por clasificar. Ambas instituciones tienen 21 unidades por fuera de ese selecto grupo de los ocho, quien gane se podría encaminar al objetivo.



Junior hizo respetar la casa en el partido pasado contra el Deportivo Cali y con semanas de descanso antes de enfrentar a Millonarios por la vuelta de la final de la Copa BetPlay, Julio Avelino Comesaña y sus dirigidos solo tienen cabeza para la Liga BetPlay. Quedan cinco finales para el cuadro atlanticense, y el domingo 9 de octubre será la primera de ellas en condición de visitante contra el Atlético Bucaramanga.



Con sus jugadores a tope, y con futbolistas que le han cambiado el chip como Fabián Sambueza y un Carlos Bacca dulce con el gol ante el Deportivo Cali, la necesidad es sumar de visitante, algo que se le hace difícil al Junior, pero Julio Comesaña pudo vencer a Alianza Petrolera en una plaza cercana a Bucaramanga, por lo cual se ilusionan.



El sumar de a tres no pondría a Junior en la octava posición, pues con el triunfo de Once Caldas, son los albos quienes se mantienen en dicha casilla, pero sí podría ser un avance importante para el objetivo. Atlético Bucaramanga es un rival más que directo por la tabla de posiciones. El sumar de a una unidad o perder no mata a Junior, pero sí los deja golpeados en esas aspiraciones, y más por lo apretado y competitivo que está el presente certamen.



Por fortuna para Julio Avelino Comesaña, podría tener lo mejor de su equipo para este enfrentamiento vital. Las dudas parecen ser si se la juega con Carmelo Valencia dándole descanso a un Carlos Bacca que mantuvo molestias físicas, pero que aún así, pudo marcar de manera agónica contra el Deportivo Cali. A Fredy Hinestroza lo esperarán hasta el final, y quién será el acompañante de Dany Rosero, si José Ortiz o César Haydar.



Alineación probable:

Sebastián Viera; Walmer Pacheco, Dany Rosero, José Ortiz, Edwin Velasco; Didier Moreno, Yeison Gordillo, Fabián Sambueza, Luis González, Edwuin Cetré y Carlos Bacca. DT: Julio Avelino Comesaña.

Día: domingo 9 de octubre

Hora: 7:40 P.M.

Estadio: Alfonso López (Bucaramanga)

Árbitro: Jhon Alexander Ospina (Quindío)

TV: Win Sports +