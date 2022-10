¡Sálvese quien pueda! Así sería el descenso con dos clubes complicados

Uno es de los pocos campeones de la Copa Conmebol Libertadores, el otro es un equipo de tradición e histórico, pero por sus malas presentaciones últimamente, han estado muy complicados, no solo en la tabla de posiciones pese a que el Once Caldas sigue con opciones de ingresar a los cuadrangulares finales, sino viendo una tabla inesperada: sí, el descenso.

Deportivo Cali es sin duda el que más ve peligrando su estancia en la primera división si sigue con los malos resultados. Algo que no viene solo de ahora con lo hecho por el mal comienzo del interinato de Sergio el ‘Checho’ Angulo, tampoco viene solo por Mayer Candelo, sino que, en el segundo semestre con Rafael Dudamel, ya se empezaban a ver los problemas de los azucareros que fueron campeones. Jorge Luis Pinto tendrá la misión de enderezar el camino para dejar a un lado esa tabla del descenso.



Una zona que nadie imaginaba que podía caer los equipos grandes que en Colombia ya vieron descender al América de Cali. Si no apuran, dos clubes de tradición se pueden embolatar con el descenso. Once Caldas aparece en la tabla general con 22 unidades en el undécimo puesto a dos puntos de volver a ingresar a los ocho. Con Diego Corredor, la misión es clara, cosechar lo que más pueda en estos cinco partidos que le quedan, teniendo en cuenta que habrá un mano a mano contra el Deportivo Cali.



Para el Once Caldas el descenso puede ser un problema, pues hoy por hoy, son decimoquintos después de Jaguares de Córdoba que igualó contra La Equidad a un tanto. Poco o nada les sirvió a los cordobeses, y Once Caldas deberá aprovechar para salir de incómodas casillas.



El descenso en Colombia tiene hoy por hoy una disputa entre Cortuluá, Patriotas y Unión Magdalena como los que se perfilan para bajar y disputar el Torneo BetPlay en 2023. Once Caldas ni Deportivo Cali peligrarían para este actual certamen. Esa tabla se constituye por los puntos cosechados y el número de partidos jugados y para sacar el promedio, se toma en cuenta las unidades dividido por los encuentros disputados para sacar un valor en números decimales.



El periodista, José Orlando Ascencio del periódico El Tiempo dio a conocer cómo sería la tabla del descenso en el 2023 con Once Caldas y Deportivo Cali mirando de reojo su continuidad en la máxima categoría. Insólito que dos clubes de tradición pasen por esa preocupación. Así es la lista para la Liga BetPlay 2023:



20. Cortuluá. 0,83 (cederá su lugar al segundo ascendido)



19. Patriotas, 0.95 (cederá su lugar al primer ascendido)



18. Unión Magdalena, 1



17. Alianza Petrolera, 1.08



16. Once Caldas, 1.16



15. Deportivo Pasto, 1.19



14. Deportivo Cali, 1.21



13. Águilas Doradas, 1.21.



Por esto mismo, será vital que Once Caldas y el Deportivo Cali aprovechen los cinco partidos que les quedan para recomponer sus caminos de cara al descenso del 2023. Si Unión Magdalena desciende, volvería a demostrar que el ascenso no es ningún premio, pues nuevamente, quien sube a la máxima categoría se ve afectado en su anhelo de quedarse en primera división. Son clubes que deben remar contra la corriente, y les queda más complicado sostenerse.