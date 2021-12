¿Qué es real y qué especulación sobre 'billetera sin fondo' de Junior?

Atlético Junior terminó este martes su año 2021 con un empate 1-1 contra Atlético Nacional, pero desde antes estaba ya perfilando la próxima temporada.

Y en ese proceso da la sensación que Atlético Junior tiene una 'billetera sin fondo' para buscar refuerzos, a juzgar por todos los rumores que se escuchan. Una coyuntura les da alas a todos los comentarios: hay elecciones y eso suele mover la registradora en el equipo tiburón. Pero, ¿tanto como todas las contrataciones que se mencionan? Difícilmente.



Lo primero que debe hacer Junior es reordenar su casa: recortar su nómina para abrir espacio a los nuevos.



En esa tarea, el primero en decir adiós es Marlon Piedrahita, de 36 años y quien cumplió su quinto año en el equipo barranquillero. Pero no es el único: se irían el defensor Jefferson Gómez (25 años, solo 3 partidos en el año), el delantero Cristian Martínez Borja (33 años, 20 partidos, 3 goles), el mediocampista José Carlos Muñoz (27 años, 7 partidos) y el atacante Juan Sebastián Herrera (27 años, 7 partidos).



Otro caso que está en duda es el de Fabián Sambueza: tiene contrato pero el cuerpo técnico estaría analizando opciones pues los resultados no estarían a la altura de la expectativa. El préstamo es una opción, si aparece una posibilidad atractiva.



Después, los primeros refuerzos estarán en la propia casa: el club ya renovó a Jhon Pajoy (33 años, 16 partidos, 1 gol) y Fredy Hinestroza (31 años, 51 partidos, 4 goles en todo el año). Didier Moreno (30 años, 42 partidos, 3 goles), quien salió lesionado este miércoles, está también en proceso de renovación.



Y entonces, ¿quiénes serían los nuevos? Desde Barranquilla se reporta que Fernando Uribe (33 años) y goleador de la Liga, ya tiene acordados los detalles de su vinculación; que el extremo Ómar Albornoz (26 años), quien no llegó a un acuerdo con el Tolima, también tiene todo detallado y de ahí en más es todo negociación en marcha o solo especulación.



Daniel Giraldo habría recibido una contra oferta de Millonarios y estaría analizándola; Teófilo Gutiérrez siempre es una posibilidad, pero las conversaciones no empezarían hasta después de Navidad; Miguel Borja quiere jugar en Colombia y Junior sería su prioridad, pero su altísimo salario no solo dificulta el préstamo desde Palmeiras sino que podría complicar el ambiente interno; y Carlos Bacca no es una alternativa por el mismo motivo económico.



Eso sí, en la lista hay dos prioridades más: un defensor central y un arquero, el primero pensando en no sufrir los resultados como en este cierre de temporada, y el segundo para garantizar un recambio que con Viera (38 años), parece necesario.