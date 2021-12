Triste adiós para Junior y Nacional de la Liga II-2021: empataron 1-1

Atlético Nacional empató 1-1 con Junior en el cierre del cuadrangular A en la Liga II-2021. Con goles de Jarlan Barrera y Edwuin Cetré, ambos equipos terminaron la competencia por este año.



Bajo un marco de partido con tintes de amistoso y solo con el fin de cumplir el campeonato comenzó el partido en Barranquilla. El conjunto antioqueño salió con una mejor disposición en campo y al minuto 7, tras un tiro de esquina cobrado por Yeison Guzmán al primer palo, llegó Jarlan Barrera, quien tomó la pelota, tuvo tiempo de acomodarse y con pierna izquierda luego de un rebote en Fredy Hinestroza, la pelota se le coló a Sebastián Viera en el palo de su mano izquierda para que Nacional se pusiera al frente en el marcador.



Con el resultado en contra, Junior salió a atacar, aunque con más ímpetu que precisión. Luis González, Edwuin Cetré y Didier Moreno intentaron de media distancia, pero sus remates no tuvieron destino de gol.



Al minuto 17, una supuesta mano de Emmanuel Olivera luego de un centro de Cetré, el árbitro Carlos Betancur recurrió el VAR para analizar la jugada y con cuatro minutos de deliberación, no sancionaron el penal.



Al 22, Edwin Velasco remató con pierna derecha desde fuera del área, pero la pelota se fue muy alta del arco custodiado por Aldair Quintana. En el minuto 31, Jonathan Marulanda respondió, pero la pelota fue detenida por Viera. El juego se hacía de ida y vuelta con el pasar de los minutos, siendo Junior un poco más punzante.



Sobre el minuto 37, Homer Martínez remató la pelota desde fuera del área, pero la pelota pegó en el larguero. Dos minutos después, Luis ‘Cariaco’ González y Germán Mera tuvieron aproximaciones, pero ninguna logró concretarse.



Sobre el minuto 42, Jarlan Barrera tuvo el segundo gol para los verdolagas, pero su remate de pierna izquierda se fue muy alto. El equipo antioqueño no lucía muy vistoso, pero había marcado diferencia en la etapa inicial. En tiempo de descuento, Cetré remató con pierna derecha de media distancia, pero se fue desviado.



Antes que terminara el primer tiempo, Bryan Rovira le pegó a Didier Moreno, provocando su sustitución para el segundo tiempo, en el conjunto barranquillero ingresó Daniel Rosero. Por parte de Nacional, se retiró Aldair Quintana e ingresó Kevin Mier debido a una fatiga muscular del arquero tolimense.



El segundo tiempo comenzó con más dudas que certezas, Junior intentando conseguir el empate y Nacional administrando la ventaja conseguida desde el inicio del partido. Sobre el minuto 9, Jonatan Álvez desde el sector izquierdo inquietó a Viera, pero el arquero uruguayo le ganó el duelo a su paisano.



Sobre el minuto 13, un descuido de Mier, le quedó a González quien aprovechó el control de la pelota para rematar al arco, aunque el golero verdolaga logró contener el disparo del venezolano.

Dos minutos después, Cetre desde el sector izquierdo volvía a meter presión sobre el pórtico verde, pero Mier estuvo atento.



Al minuto 18, una falta de Danovis Banguero, luego de una deliberación del VAR de dos minutos, terminó en la expulsión del ex jugador del Tolima. En el banco decidieron hacer dos cambios: ingresando Jímer Fory y Brayan Córdoba por Jonatan Álvez y Yeison Guzmán. Junior respondió con dos cambios: ingresaron Marlon Piedrahita y Cristian Martínez Borja, en lugar de Walmer Pacheco y Edwin Velasco.



El juego no tenía un claro dominador en el partido. Al minuto 31 y tras un golpe sufrido por Andrés Andrade, ingresó Jhon Solis, debutando en el fútbol profesional. En el minuto 35, una supuesta mano de Juan David Cabal, el árbitro no sancionó el penal ante el reclamo aireado de los jugadores locales.



Al minuto 42, hubo penal a favor del Junior, tras una carga de Emmanuel Olivera sobre Germán Mera. El VAR determinó la falta dos minutos después, Edwuin Cetré cambió la falta por el gol, decretando el empate en un partido donde ambos equipos generaron opciones, pero no hubo un claro dominador.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8