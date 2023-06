Atlético Huila hizo el oso: anunció un fichaje y nunca firmó

Mientras se define el título de Liga BetPlay 2023-I entre Millonarios y Atlético Nacional, varios equipos de la primera división han empezados sus pretemporadas, mientras que otros adelantan contrataciones para reforzar sus nóminas de cara al próximo semestre.

Uno de esos casos es Atlético Huila, equipo que recientemente fue comprado por los dueños de Independiente del Valle y que, en busca de esa reestructuración, comenzaron pisando fuerte con un fichaje que llamó mucho la atención y fue el del joven arquero con experiencia internacional, Luis García, quien fue presentado en las redes sociales del equipo hace unas semanas atrás.



Sin embargo, no todo salió bien en la negociación, pues de acuerdo a información del periodista Felipe Sierra, el arquero que viene de jugar en el Rayo Majadahonda de España, no pudo vincularse de manera oficial luego de que las directivas no lograran acordar en el contrato lo que le prometieron en primera instancia al futbolista de 25 años.





🚨 No empezaron tan bien las cosas en #Huila: Lucho García (25), primer fichaje anunciado, nunca firmó contrato. A la hora del papeleo, no se dio lo que le prometieron antes de su viaje a Colombia ❌🟡🟢



👀 El portero es agente libre y le gustaría quedarse en el país pic.twitter.com/e6bM5ziab4 — Pipe Sierra (@PSierraR) June 22, 2023





Por ahora, ‘Lucho’ García sigue como agente libre y no se sabe con exactitud si acepte otra oferta de equipo de Liga BetPlay, pero lo cierto es que el deseo del futbolista es continuar su carrera en Colombia.