Sebastián Viera está claro con su futuro y dio visto bueno a Mele

Sebastián Viera hace poco decidió apartarse de Junior debido a que no iba a ser tenido en cuenta por el técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez y luego de 12 años en la institución barranquillera, puso fin a esa historia haciéndose leyenda por su buena cantidad de títulos y partidos jugados que lo hicieron inamovible del equipo.

Tras la no continuidad de Viera, las directivas de Junior y el cuerpo técnico decidieron empezar a negociar a otro arquero extranjero, siendo el uruguayo Santiago Mele el escogido.



Con respecto a la llegada de Mele al arco de Junior, Sebastián Viera dialogó con el medio de comunicación ‘El Ámbito’ de Barranquilla y expresó su opinión de su compatriota, dando así el visto bueno por sus buenas características debajo de los palos.



“Es muy buen arquero y a mí me gusta mucho. Si llega, ojalá le vaya muy bien. Es rápido, técnico, pero esta es una plaza difícil y esperemos que acá pueda rendir y adaptarse lo más pronto posible”, referenció Viera.



Viera sobre ofertas y lo que hará en su futuro



El ídolo de Junior también hizo referencia a lo que hará después de su paso por Junior y mencionó estar analizando la situación, pero de momento, descartó seguir jugando, pues en Colombia no quiere otro equipo y en Uruguay si no es Club Nacional, no es ninguno.



“Para lo que me he preparado es para ser director deportivo. Seguir jugando al fútbol lo estoy todavía analizando, ya he descartado varias posibilidades porque en Colombia no jugaría en otro equipo y en Uruguay si no es Nacional tampoco. Me he cerrado a otras posibilidades y pienso en mi familia porque no quiero más sacrificios”, dijo Viera.



Tendrá partido de despedida

​

Sebastián Viera no se irá del todo de Junior, pues la vistita del arquero a la sede administrativa del club tiburón fue para dialogar sobre su partido de despedida y según cuenta el mismo ídolo, el próximo viernes se conocerán detalles, aunque ya se habla de jugadores como Giovanni