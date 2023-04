Fue premeditado: así se habrían planeado los disturbios en el Atanasio

Los disturbios que se presentaron el pasado domingo en el estadio Atanasio Girardot, previo al duelo entre Atlético Nacional y América de Cali, el cual fue suspendido, no fue ni mucho menos un hecho accidental que se salió de control: fue un plan orquestado días antes que acabó sacando al club verdolaga de Medellín y obligándolo a jugador su partido contra Melgar, por Copa Libertadores, en Barranquilla.

Los disturbios que vio el país dentro del estadio se empezaron a programar desde el viernes anterior, cuando la directiva del equipo decidió retirarle privilegios a la barra Los del Sur.



Audios revelados por La W Radio, al parecer entre líderes de la barra Los de Sur, pondrían en evidencia el presunto plan: “Hay luz verde para ir a robar la tienda y todo lo que quieran, la idea es tomarse todo el estadio hasta las vallas, porque le quitaron las boletas a la banda, la logística a los de los trapos, y por eso vamos a meter presión y si perdemos la gente va y se mete en preferencia...”, se escucha.



Un interlocutor responde: “... básicamente cortaron todo con la barra, por eso Felipe Muñoz dijo que todo bien y la verdad es que nos están midiendo el aceite, entonces la orden es buscarle boletas a los que no tienen y la barra se va a ubicar en la parte baja, porque la idea es que uno solo tenga que tirarse a la cancha, vamos a llevar trapos de Coca Cola para eliminar a Postobón. Vamos a iniciar una guerra contra Nacional y sus dirigentes”.



Según el diario El Colombiano, hubo mucha presión de la Alcaldía para reunir a los líderes con representantes de Nacional y se programaron dos reuniones de las cuales se cumplió solo una.



A instancias del Puesto de Mando Unificado, que se reúne cada vez que hay un partido, la Secretaría de Gobierno habría presionado para que Nacional devolviera los beneficios a la barra. Dice la fuente que estaban presentes "delegados del Subsecretario de Gobierno, y de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana; el director del Inder, Cristian Sánchez, que poco acude y manda un delegado, y con ellos, los hinchas Felipe Muñoz y Felipe Ospina que pocas veces son citados y el domingo se quedaron todo el tiempo. Por Nacional llegaron Francy Puerta y Andrés Arboleda".



Citando una fuente, el diario afirma que "en tono muy fuerte y ante la pasividad de los otros asistentes, Muñoz se dirigió a Arboleda diciéndole que “se iba a meter en un problema muy grave con Los Del Sur, y los tildó de “calumniadores”. Hizo énfasis en lo que podía pasar si no se solucionaba el tema. Les reiteró que los beneficiarios de las boletas, que son los que ayudaban con la logística y el control de la tribuna estaban muy molestos porque perdían un empleo. Que él los conocía y sabía cómo reaccionaban y no podía detenerlos”.



Infortunadamente los desmanes dejaron 89 heridos, 8 capturados y pérdidas materiales cercanas a los 1.000 millones de pesos, según Cristian Sánchez, director del Instituto de Recreación y Deportes de Medellín, entidad que administra el Estadio y que recibe por el alquiler del escenario $11.900.000 en cada partido.



El daño finalmente se hizo pues Atlético Nacional tuvo que irse a jugar a Barranquilla su partido de este jueves contra Melgar de Perú, por Copa Libertadores, debido a la negativa de las autoridades municipales de alquilar el estadio.