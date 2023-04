Los del Sur mostraron arrepentimiento y se disculparon con Nacional

Atlético Nacional vive un infierno en el fútbol colombiano luego de los hechos de violencia que se registraron previo al partido contra América en el estadio Atanasio Girardot y que terminó con el aplazamiento del clásico. Además, estalló la polémica donde directivas del club verdolaga dieron a conocer ciertos pagos a la barra brava Los del Sur para que tuvieran boletas y logística propia.

Tras esos hechos, la relación entre dirigencia de Atlético Nacional, Los del Sur y Alcaldía de Medellín quedó totalmente rota, donde el gobierno decidió que el club no lograra jugar en el estadio Atanasio Girardot, obligándolo ir a disputar su partido de Libertadores contra Melgar en Barranquilla.



Luego de todas las medidas tomadas de alejar al equipo de Medellín para el duelo internacional y a puerta cerrada, en el programa de ESPN F90, habló el líder de la barra brava de Los del Sur, Felipe Muñoz, quien se vio arrepentido por todo lo que pasó en estos días y ofreció disculpas e invitó al presidente Mauricio Navarro al diálogo.



"Estamos apenados y avergonzados, le pido perdón a la hinchada porque lo que pasó no tiene presentación. Con eso no hay mucha discusión al respecto y no creo que sea algo de extorción y beneficios. El presidente no está diciendo toda la verdad y se lo quiero decir constructivamente”, dijo Felipe Muñoz.