Crece tensión y a buscar estadio: Alcalde dice que Nacional lo amenaza

Lejos de acercarse o de anticipar algún diálogo o acuerdo, las posiciones se han radicalizado.

Atlético Nacional y el alcalde de Medellín están cada vez más lejos de intentar siquiera un acuerdo que permita la utilización del estadio Atanasio Girardot para partidos oficiales, incluyendo la Liga Betplay y la Copa Libertadores.

​

​A primera hora dijo Mauricio Navarro en Win Sports: "Nos sorprendió la decisión del Alcalde, la situación es que no tenemos estadio si no cedemos a la pretensión de la barra, estamos esperando que sea oficial, tendríamos que buscar dónde jugar como parias. Si tenemos estadio y seguimos en el diálogo sería ideal, pero no podemos ceder a la presión de ceder a una decisión que es corporativa".



Y la respuesta de Daniel Quintero no se hizo esperar: "Si el presidente de Nacional cree que me va poder tratar a mí como trata a sus hinchas está muy equivocado. Inasistencia a las mesas de seguridad, 1000 millones en daños, 89 heridos, 800 policías por partido y todavía tiene la conchudez de amenazar a la Alcaldía. No me conoce definitivamente".

Si el presidente de Nacional cree que me va poder tratar a mí como trata a sus hinchas está muy equivocado. Inasistencia a las mesas de seguridad, 1000 millones en daños, 89 heridos, 800 policías por partido y todavía tiene la conchudez de amenazar a la Alcaldía. No me conoce… — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 17, 2023

Justo después de los graves enfrentamientos entre miembros de la barra Los del Sur y la Policía, en hechos que obligaron a suspender el juego Nacional vs América y que tienen a Dimayor sorteando obstáculos para encontrar una nueva fecha, las autoridades de Medellín emitieron declaraciones que apoyaban la protesta de los barristas, lo que generó una gran controversia.

​

El propio Quintero explicó: " Tener que sacar 800 policías de la calle para ponerlos a cuidar un partido de Nacional que es un negocio privado es inaceptable. La ley es clara en que son las directivas las que deben contratar servicios de vigilancia privada", dejando claro que difícilmente permitirá el uso del escenario por parte del club verdolaga.



De esta manera, no hay muchos caminos para Nacional, que este jueves enfrenta a Melgar de Perú por Copa Libertadores: debe notificar a Conmebol y buscar sede o reprogramar el juego.​