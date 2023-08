Santa Fe intentará hundirlos: así le ha ido en sus visitas al América

América de Cali no está pasando por su mejor momento en cuestión de resultados y luego de conocerse que Lucas González tiene matrícula condicional, el equipo escarlata necesitará ganarle a Santa Fe para continuar con al menos una semana más de vida.

Sin embargo, América no la tendrá nada fácil, debido a que al frente tendrá un duro rival como Santa Fe, quien viene por lo menos un poco mejor en cuanto a resultados, aunque de visitante aún no despega y es algo a tener en cuenta.



Santa Fe acumula nueve partidos sin conocer la victoria, racha que trae desde el semestre pasado y donde van incluido dos juegos de Copa Colombia, pero contra América esperan acabar ello y sumar tres puntos, aprovechando el bajón anímico y necesidad de los locales.



El panorama para Santa Fe visitando al Cali no ha sido tan malo si se toma como referencia si se toman los últimos diez partidos entre ambos equipos en el Pascual Guerrero.



De esos 10 juegos, Santa Fe tiene tres victorias, cuatro empates y tres derrotas, dejando entrever que los duelos contra América siempre han sido bastante parejos y cualquier cosa puede pasar, así habrá que esperar si la tendencia equitativa continúa.



Así han sido las visitas de Santa Fe al América:



2022: América 2-2 Santa Fe

2021: América 1-2 Santa Fe

2021: América 0-0 Santa Fe

2020: América 3-0 Santa Fe

2019: América 2-0 Santa Fe

2019: América 0-0 Santa Fe

2019: América 0-1 Santa Fe

2018: América 0-0 Santa Fe

2017: América 0-1 Santa Fe

2011: América 2-0 Santa Fe