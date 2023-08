Jugadores de América confían en Lucas: salieron a respaldar su trabajo

El momento en América de Cali no es el mejor, la rueda de prensa anunciada de forma extraoficial dejó conocer la decisión desde la junta directiva del cuadro escarlata. En principio, se comunicó la salida de Lucas González como entrenador del elenco caleño.



Para la conferencia de prensa, se esperaba la voz de Lucas González. Sin embargo, los jugadores del América fueron quienes salieron a dar la cara, hablar y dar su opinión ante la determinación del comité deportivo.



Los futbolistas del plantel salieron a la rueda de prensa, pero la vocería la tomaron los futbolistas referentes del América.



Adrián Ramos encabezó la conferencia de prensa, dando a conocer su punto de vista sobre la salida del estratega, pero ratificando el respaldo a González “Quisimos tener una rueda de prensa atípica. Estamos todo el plantel profesional, ante la decisión que nos comunicaron ayer. Nosotros como jugadores respaldamos el proyecto, desafortunadamente no se nos han dado los resultados, por eso nos manifestamos al respaldar al profe, estamos 100% seguros en lo que hacemos”.



Agregó “Estas cosas no suelen suceder, pero ante la credibilidad y el trabajo, hemos decidido tener esa postura. El respaldo debemos mostrarlo en la cancha con resultados, que no se han dado. Esperemos que mañana sea ese día”.



Luis Paz agregó sobre la charla interna, para sacar adelante el momento “Lo hablamos entre nosotros, al final no es solo respaldar al profe, sino nuestro trabajo. Queremos demostrar que nosotros mismos somos capaces de revertir esta situación, salir adelante y dejar atrás lo común que pasa en nuestro fútbol, malos resultados y sacan al técnico. Queremos tener ese pie adelante, cambiar esto y mañana que se nos den las cosas. Es respaldar el proyecto actual del América, del día a día y automáticamente es respaldar el proceso”.



Edwin Cardona intervino “Estamos acá para respaldar el proyecto del profe, solo nosotros podemos revertir esto. Pasamos más tiempo nosotros acá que con nuestra familia, esto que hacemos acá pocos equipos lo hacen. Creemos en el profe, lo que ha implementado. Él nos da el trabajo de la mejor manera, a veces los resultados no acompañan, pero no siempre el culpable es el entrenador”.



Juan Camilo Portilla aportó sobre el mensaje a la afición, asumiendo la culpa como jugadores “Lo estamos manifestando, las cosas no se dan y el culpable es el técnico, es común en Sudamérica. Así como nosotros, ellos trabajan igual. Queremos manifestarle eso a la hinchada que sabemos que está molesta. Estamos acá dando la cara, por más que estén inconformes con él, estamos nosotros que jugamos. Si nos toca asumir la responsabilidad, lo asumiremos. Si no se dan las cosas, al fin y al cabo, somos los que jugamos y si arriba toman decisiones, lo aceptaremos. Estamos para dar la cara”.



🎥 “Estamos todo el plantel profesional ante la decisión que nos comunicaron ayer, nosotros le dijimos al club que respaldábamos el proyecto del profe Lucas, creemos en lo que estamos haciendo” Adrián Ramos, delantero del América de Cali. pic.twitter.com/Q0DrcG0FKD — Win Sports TV (@WinSportsTV) August 26, 2023