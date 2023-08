Lucas González recibió sorpresivo respaldo: ‘Esto no es de técnico’

América de Cali no vive un buen presente en cuanto a resultados de Liga BetPlay 2023-II y tras perder contra Junior 4-3, el cuadro escarlata quedó en una posición incómoda, además, el técnico Lucas González quedó con matrícula condicional.

Pese a que muchos han criticado la manera de jugar de Lucas González, no todo es malo para el entrenador, pues uno de los que salió a defenderlo fue el exjugador del América, Jairo ‘Tigre’ Castillo, quien en una entrevista con ‘Zona Libre de Humo’ aseguró que se le debe dar tiempo, pues hasta ahora empieza, aunque le dio su visión de los errores que ha cometido.



“Sé que la gente no está conforme con el cuerpo técnico, pero esto recién empieza. Se han visto cosas raras, pero yo digo que todo no es de técnico. El equipo va ganando 3-0 y más allá de los cambios, los que están allá adentro son los que tienen que resolver. Para el técnico va a ser muy difícil si no pone las piezas donde son“, dijo el ‘Tigre’ Castillo.



De igual manera, el ‘Tigre’ afirmó que al final la decisión es de las directivas y no sabe si finalmente aguanten tantos malos resultados.



Si lo dice don Tulio Gómez, que dicen que no sabe de fútbol, hay que hacer la fácil, poner los mejores. No sé si aguante, pero esto es de resultados. Lucas demostró ser un buen técnico, pero si sigue cometiendo locuras no creo que vaya a mejorar", finalizó Castillo.



Por ahora, América está enfocado en su próximo reto que será Independiente Santa Fe y en el Pascual Guerrero espera retomar a la victoria para alejar todas las dudas.