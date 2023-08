Jersson González sí tendría ofertas reales: interesa en la MLS

Independiente Santa Fe tuvo horas bastantes agitadas y de mucho trabajo interno luego de que al jugador Jersson González le llegara una oferta por medio de su representante y ante la motivación de salir al exterior, el club empezó a gestionar dicha posibilidad, pero terminó siendo un fraude.

Tras la importante cifra que le propusieron a González y a Santa Fe, el presidente Eduardo Méndez no le cortó las alas al jugador y decidió continuar con la negociación, pero luego el club se dio cuenta de los soportes en la documentación no eran acordes y el corre electrónico del Estrasburgo tenía fallas, por lo que decidieron rechazar la oferta por fraude.



Luego de darse a conocer detalles de cómo evitaron la estafa al jugador y al club, el presidente habló con el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio para hablar del tema y en él aseguró que no le romperá las ilusiones a jugadores de proyección y que seguramente a Jersson González le llegarán más ofertas debido a que ha salido un interés real en la MLS.



“Uno no puede prohibirle la venta a nadie. Tenemos un montón de jugadores que, si nos llega una propuesta, la analizaremos. En el caso de Jersson González, puede llegar una oferta por él. Un empresario que ya ha hecho negocios con nosotros me manifestó que podría haber una posibilidad para él en la MLS. Pero queremos que nos acompañe hasta fin del 2023”, contó Eduardo Méndez.



De esta manera, la posibilidad de que Jersson González salga al fútbol del exterior no es tan lejana como parece y lo cierto es que Santa Fe lo mantendrá, pero quedó la puerta abierta para que el jugador salga al exterior en poco tiempo.



*Escuchar audio desde 1:05:31